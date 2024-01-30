0130群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全 球財經事件，本集節目重點如下：

(1).超級週

週二晚開始，許多重大訊息將披露

聯準會FOMC會議決議-1月不降息-幾月降息？-縮表：暫停或終止

彭博資訊1月26日報導：聯準會在下周開會時，應該會就央行放慢量化緊縮步伐的計畫提供更多信息

反映流動性充裕程度的指標一直在迅速下降，包括聯準會隔夜逆回購

在截至1月24日的一周內，對銀行定期融資計畫(BTFP)的需求增加約63億美元，達到歷史新高1,678億美元；聯準會宣布，即刻上調該計畫利率，至「不低於」準備金利率

中央社1/28日：隨著美國通貨膨脹率逐漸接近聯邦準備理事會(Fed)所設定的2%長期目標，外界普遍預期聯準會將在未來幾個月內開始降息，只是究竟何時出手仍不明朗

CNN週一(1/29日)引述民主黨參議員伊麗莎白·沃倫致聯準會主席鮑爾的信函報導，聯準會應為導致了住房負擔能力危機的「天文數字般的」抵押貸款利率負責

經濟數據1/30消費者信心、JOLTS職缺1/31小非農ADP2/1S&P製造業PMI終值、申領失業金人數、ISM製造業

經濟數據2/2非農就業與失業率、密大消費者信心、工廠訂單

企業財報1/30UPS、SWKS、GOOGL、SBUX、AMD、MSFT1/31FLEX、QCOM2/1META、AAPL、AMZN

至1/26標普企業財報公布狀況

約25%的標普企業公布財報在已公布財報企業中，69%盈餘成長，低於5年平均77%與10年平均74%；5.3%盈餘衰退，低於5年平均8.5%與10年平均6.7%

11個一級產業中有7個盈餘成長，通訊服務、公用事業、非核心消費與資訊科技表現佳；能源、原物料、醫療保健、金融表現差

在已公布財報企業中，68%營收成長，與5年平均68%相當，高於10年平均64%

未來12個月本益比為20.0，高於5年平均18.9、10年平均17.6

美國聯準會達拉斯製造業指數

八位經濟學家的預測區間為-15至3，預估中值為-11；其他地區聯準會製造業指數可能偏向疲軟

歐央副總裁Guindos談話

“通膨演變方面有好消息，這遲早會反映在貨幣政策上”

“我們將依賴數據，而非日曆”

關於紅海，”若衝突不升級，(通膨)應當不會有進一步明顯的發展”

歐央斯洛伐克Kazimir談話

歐洲央行不會倉促降息，以避免在抗通膨方面取得的進展遭到破壞

首次行動的時間更有可能是6月而非4月

歐央葡萄牙Centeno談話

應該儘早而不是推遲降息，應小步漸進而不是急劇大幅降息，「很多證據表明通膨在持續下降」低於通膨目標2%的潛在偏離與高於目標的偏離一樣都將受到懲罰

※週二(1/29日)早安小結(1)本週聯準會不會降息；市場期待3月降息仍太樂觀；不會明示降息時間點；應該會討論暫停或終止縮表、本週公布的企業財報重中之重、經濟數據也很重要

(2).怎麼看抱不抱股過年

抱不抱股過年取決於市場有沒有轉折關鍵點：聯準會FOMC後市場反應、美股企業財報、地緣政治風險

聯準會FOMC後市場反應、美元指數、美國兩年債殖利率、美國十年債殖利率、美國兩年十年債利差

2/6至2/16聯準會官員談話、2/6亞特蘭大Bostic、資深授信人員意見調查、舊金山Mester、2/7理事Kugler

2/6至2/16聯準會官員談話、2/14副總裁Barr@NABE、2/15舊金山Daly@NABE、亞特蘭大Bostic.

美股企業財報(不限於標普成分股)1/7至14：17間，金融業為主，表現並不理想

美股企業財報(不限於標普成分股)1/14至21：29間，金融仍多，有一些傳產，尚可；市場重新看好AI

美股企業財報(不限於標普成分股)1/21至28：98間，金、傳、科皆有

美股企業財報(不限於標普成分股)1/28至2/4：111間2/4至2/11：139間(累計377間)2/11至2/18：97間2/18至2/25：47間

美股七巨頭特斯拉TSLA1/24盤後->不佳微軟MSFT1/30盤後谷哥GOOGL1/30盤後超微AMD1/30盤後

美股七巨頭蘋果AAPL2/1盤後亞馬遜AMZN2/1盤後臉書META2/1盤後輝達NVDA2/21(時間未定)

地緣政治風險、中東戰事升級->偏高，胡塞/伊朗、朝鮮半島兩韓衝突->低，天氣、台海衝突->低，過節、天氣、南海中菲衝突->低，互放軟調

地緣政治風險–中東戰事升級、葉門叛軍1/26日先後以反艦飛彈攻擊美軍驅逐艦和一艘英國油輪、美軍駐敘利亞和約旦的基地1/27日遭無人機攻擊，美軍3死、34傷

地緣政治風險–中東戰事升級、中共中央外事辦主任兼外長王毅周六(1/27日)在泰國曼谷與美國白宮國安顧問蘇利文(JakeSullivan)會晤

※週二(1/29日)早安小結(2)要不要抱股過年需要看「本週」：本週聯準會FOMC會議後市場反應、本週美企業巨頭財報公布狀況、週一前中東局勢降溫

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。