愛到「骨」子裡！晶華情人節牛排大餐帶骨開賣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

搶攻西洋情人節浪漫商機，台北晶華酒店祭出情人節牛排大餐與情人甜點搶市，2樓Robin's牛排館2月14日起以「愛你入骨」為主題，集結一系列帶骨牛排選項，從澳洲戰斧、35盎司雙人美國頂級帶骨肋眼到獨家部位-36盎司美國加長型牛小排為有情人助攻，3月14日前用餐消費滿萬元再贈義大利百年珠寶品牌DAMIANI萬元折扣券。此外，法籍甜點行政主廚羅倫打造的6款情人節限定甜品，也將於1F的外帶櫃限時開賣，為天下有情人打造最刻骨銘心的浪漫情人節回憶。

晶華酒店2樓ROBIN'S牛排館集結六款風格各異的帶骨牛排主餐選項，嚴選來自美國、澳洲和台灣不同產區的帶骨肉品，先在開放式烤爐以高溫直火烈焰反覆烘烤，上桌後再以木盤呈現並於桌邊進行分切，賓客將能同時享受到視覺和嗅覺的雙重感官體驗，六款肉品中特別推薦晶華獨家取得的「加長型美國帶骨牛小排」，肉品是以順著肋骨方向直切的方式呈現油花豐美、口感豐腴的牛小排，總長30公分、份量達36盎司的Special Cut（獨特切工），以豪邁的高溫直火進行三次反覆靜置及炭烤的過程，饕客可以同時品嘗到成品骨邊肉的焦香與肉排軟嫩細緻的口感，風味層次豐富值得細細品嘗。

視覺效果滿分的澳洲穀飼200天戰斧牛排是Robin's牛排館的招牌品項，主廚使用美式炭烤手法保留食材鮮美原味，分切部位是牛的第七到十三根肋骨之間、此處匯集了沙朗、老饕與酥脆焦香的骨邊肉，饕客可以一次品嚐三種不同肉品的口感。牛排在焦香的外表下，仍有柔嫩多汁的口感與均溫的最佳熟度。

經典的35盎司美國頂級帶骨肋眼牛排，在粗獷的外表下有著精緻細膩的料理過程，牛排必須先以美國紐澳良肯瓊粉和法國鹽之花醃漬六小時，接著架上烤台以高溫直火進行碳烤，牛排部分上桌後，主廚會協助進行骨肉分切，肉排的部分請食客分食的同時，會再將骨邊帶肉的部位放入高溫300度的烤箱內反覆烘烤與靜置三次，最後以肯瓊粉及法國鹽之花再次調味，饕客能同時品嘗香酥、軟嫩、Q彈三種層次的口感。

另有首次引進、台灣安格斯和牛品牌「農場晃晃」的台灣安格斯紅屋牛排、帶骨牛小排以及丁骨牛排，上述「愛你入骨」雙人極致帶骨饗宴，點用主餐皆含鮮綠小農沙拉吧、情人節限定繽紛甜品吧以及餐後飲品，每套7,200元起。

晶華酒店法籍甜點主廚羅倫揮灑法式浪漫基因，以層次豐富的巧克力甘納許、玫瑰慕斯及海綿蛋糕組合、打造出六款造型唯美、甜蜜可口的應景甜品，2月14日起至3月14日於酒店1F的Regent Gift Shop進行販售，每款280元起。

「鎖住真心」及「愛戀玫瑰」兩款蛋糕，前者以可可脂打造成紅色的愛心配上精緻的心鎖，內餡則是以綿密的杏仁蛋糕、與濃郁的柚子奶油、焦糖凍及柚子甘納許堆疊而成，口感層次細膩；後者則是將紅茶甘納許以手工擠花方式呈現出玫瑰層層花瓣的唯美意境，搭配上清爽的檸檬海綿蛋糕與香氣濃郁的黑醋栗果醬，打造出獨一無二的完美口感。

另外還有「莓果戀曲」慕斯蛋糕、「摯愛Je t'aime」玫瑰慕斯，以及「唇唇欲動」、「甜蜜佳人」兩款造型巧克力等情人節限定品項，6吋蛋糕每顆售價1,280元，2吋蛋糕每顆售價280元，造型巧克力每組300元起，多樣繽紛華麗的限定甜品為戀人傳遞濃密真摯的愛意。