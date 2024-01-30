全球2大危機夾擊 WTO或下調全球貿易成長預測

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世界貿易組織（WTO）首席經濟學家歐薩（Ralph Ossa）29日指出，有鑑於全球經濟較預期更加疲軟，復以紅海危機等地緣政治因素影響跨國貿易，WTO恐會下調原先對於貨物貿易成長的預測。

去年10月，WTO發布報告指出，2023年商品貿易成長率預估將落在0.8％，2024年的數據則預估為3.3％。但短短數個月過去，全球便面臨了新的地緣政治衝突，以及其帶來的影響。

自從以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在去年10月爆發戰爭以來，中東地區數個與伊朗結盟的組織持續加劇區域衝突風險，其中尤以葉門反政府組織「青年運動」（Houthi，另譯為胡塞武裝）的行動影響最大，該組織在紅海和曼德海峽發動對商船的攻擊，使航運商紛紛改為繞道好望角，進而導致運輸時間拉長、全球供應鏈皆難逃衝擊。

歐薩29日接受採訪時表示，由於新的地緣衝突浮現，國際貿易受到很大干擾，WTO此前對於2023年及2024年的預測數字在目前看起來，已過於樂觀，他們將會在兩個月後公布最新數據。

歐薩進一步解釋，全球貨物貿易去年前9個月年減1.4％，儘管第四季看起來表現較佳，但若要達到0.8％的年增率，仍屬不易。考量到歐洲經濟的表現較預期更差，中國疫情後的復甦動力也未如預期強勁。目前難以確定最終數字是否會是正成長。

過去十年，全球商品貿易年年皆在擴張，唯獨2020年因新冠肺炎肆虐全球而未呈現正成長。歐薩指出，目前已有若干國際組織下調2024年GDP成長預測，可能會對WTO的貿易預測產生連鎖反應。

不過，歐薩預估2024年的貨物貿易仍會較 2023年強勁，並且針對前景給予樂觀展望，他強調，國際貿易雖面臨著重重阻力，但無論是全球經濟抑或是國際貿易，都仍相當具有韌性。