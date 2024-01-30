《半導體》景碩去年EPS 0.11元探近4年低 擬超額配息1元

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【時報記者林資傑台北報導】IC載板廠景碩(3189)董事會通過2023年財報，受惠第四季營運顯著轉盈、自近17季低點強彈登全年高點，每股盈餘（EPS）0.81元，使全年營運扭轉前三季虧損態勢，惟歸屬母公司稅後淨利0.47億元、年減達99.32％，每股盈餘0.11元，仍雙創近4年低。

景碩董事會同步通過股利分派案，決定配發每股現金股利1元，金額為近3年低點，但超額配發股利。以昨（29）日收盤價101.5元計算，現金殖利率僅約0.99％。公司將於5月30日召開股東常會，全面改選董事。

景碩2023年第四季合併營收74.89億元，季增23.87％、年減13.06％，毛利率30.87％、營益率10.48％。歸屬母公司稅後淨利3.63億元，較第三季虧損3.43億元大幅轉盈、仍年減達69.49％，每股盈餘0.81元，均自近年低檔顯著回升、登上全年高點。

不過，累計景碩2023年合併營收268.32億元、年減達35.54％，營業利益10.42億元、年減達89.54％，歸屬母公司稅後淨利0.47億元、年減達99.32％，每股盈餘0.11元，均創近4年低。毛利率25.18％、營益率3.88％，亦分創近3年、近4年低。

由於終端市場需求持續疲弱，產業庫存去化進度慢於預期，ABF載板2023年轉趨供過於求，不僅過去2年的溢價紅利不再、且面臨價格下滑壓力。受價量同步承壓及稼動率下滑影響，使景碩去年前三季營運一路下滑，且第三季顯著轉虧、下探近17季低。

不過，受惠美系客戶新款智慧手機步入需求旺季，對BT載板需求持續回升，配合ABF載板出現部分急單，使景碩去年第四季營收觸底回升，稼動率好轉帶動營運顯著轉盈，本業獲利優於外資預期。不過，因新台幣強升影響業外收益，使全年獲利低於外資調升後預期。

展望2024年，景碩預期在一般及AI伺服器需求帶動下，ABF載板需求可望價穩量增，BT載板則可望受惠智慧手機、記憶體需求觸底回升，配合隱形眼鏡子公司晶碩營運動能看旺，三大業務同步回溫可望帶動景碩營運重返成長軌道。

不過，美系外資對ABF載板後市仍審慎看待，認為需求續疲導致價格壓力續增、需求復甦力道追不上產能增加，將導致供給過剩狀況加劇、「隧道盡頭仍未見曙光」，將景碩今明2年獲利預期雙雙調降5％，維持「減碼」評等、目標價自72元小降至70元。