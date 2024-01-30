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《櫃買市場》潤德上櫃案2月2日審議

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【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心預計於113年2月2日審議潤德(6881)上櫃案。

潤德公司主係從事室內設計裝修及景觀設計施工服務，董事長為簡滄圳，推薦證券商係第一金證券、凱基證券及群益金鼎證券，申請時資本額1億3500萬元；潤德公司111年度營業收入為10億6279萬3000元，稅後盈餘為1億328萬3000元，每股盈餘為7.64元；112年前3季營業收入為10億3479萬元，稅後淨利為1億924萬6000元，每股盈餘為8.08元。

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