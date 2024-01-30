《金融股》福邦證去年獲利衝次高 每股賺1.61元優預期

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【時報記者林資傑台北報導】福邦證(6026)董事會通過2023年財報，合併收益13.65億元、年增達近4.92倍，歸屬母公司稅後淨利6.25億元，較前年虧損2.64億元大幅轉盈，雙創僅次於2021年的歷史次高，每股盈餘1.61元則創歷史第三高。公司尚未公布股利，將於4月30日召開股東會。

以此推算，福邦證2023年第四季合併收益4.04億元，季增16.36％、年增達近3.71倍，創近2年高。歸屬母公司稅後淨利1.64億元，季增3.96％、較前年同期虧損0.1億元大幅轉盈，每股盈餘0.41元，雙創全年次高。

福邦證先前法說時表示，相較2022年全球股債市波動劇烈，部位管理表現不佳導致營運轉虧，2023年在IPO、SPO、股代、創投等業務均明顯成長下，帶動業績大幅成長，幾乎所有業務單位均較前年成長，又以承銷及自營部門最佳，每股盈餘優於法人預估的1.5元。

展望2024年，福邦證總經理林瑛明預期承銷業務仍可維持高檔，IPO送件數估逾8件、SPO送件目標逾10件、保守估計5家登興櫃，股務代理則可望每年新增12～15家。承銷公司將朝多元化發展，IPO送件案中將包括寵物業、長照業和電子業等。

對於台股今年展望，福邦證認為在基本面業績加持、國際資金流入及AI新應用題材帶動下，台股展望相對樂觀，預估指數區間約在16500～18800點間，配合承銷、股代、資產管理、財務、ECM等布局，對今年營運展望樂觀，業績可望較去年再成長。