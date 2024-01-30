無人敵機奪命 約旦美軍死傷慘重問題竟在這

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【中時新聞網 楊幼蘭】美國官員周一（29日）說，美軍可能將1架敵方無人機誤認為美方無人機，讓它輕易進入約旦基地，導致3名美軍死亡，超過40人受傷。雖然矛頭指向伊朗，但德黑蘭已斷然否認。

綜合外電29日報導，隨著周日（28日）攻擊的細節浮現之際，美國總統拜登面臨棘手的平衡行動，他一方指責伊朗，想要以強有力的方式反擊，但又不想讓加薩衝突進一步升高。

堅持匿名的兩名消息人士引述初步報告透露，當敵方無人機低空飛行時，一架美國無人機正返回名為「22 號塔」（Tower 22）的小型設施。

因此，美方根本沒設法擊落攻擊前哨的無人敵機。而部隊當作寢室的一輛拖車首當其衝，周圍的拖車因爆炸和四散的碎片而受到有限的損壞。雖然「22 號塔」沒有大型防空系統，但基地確實有「郊狼」（Coyote）無人攔截機等反無人機系統。

五角大廈說，除了陣亡軍人外，還有超過40名士兵在襲擊中受傷，其中多數有割傷、瘀傷和腦損等。在8名送醫者中，有3人被送往德國蘭茲圖區域醫療中心（Landstuhl Regional Medical Center），而另外受「輕微腦創傷」的5人預料將返回工作崗位。

當美國五角大廈副發言人辛赫（Sabrina Singh）被問及，未能擊落無人敵機是否屬於「人為疏失」時，她回答說，美軍中央司令部（U.S. Central Command）仍在評估。