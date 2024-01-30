居高思危 台股早盤小幅拉回 「這檔」連3日漲停搶眼

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台股30日早盤小幅回檔修正，盤中低點來到18,080點，權王台積電（2330）股價下跌4元，暫報644元，而強勢族群部分，英濟（3294）連三日亮燈漲停，神盾（6462）延續上漲攻勢，股價上漲逾5％，集團股安國（8054）、安格（6684）等同步走揚。

關注美股表現，終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲224點，或0.58％，收在38,333點；標普500指數上漲36點，或0.75％，收在4,927點；Nasdaq指數上漲172點，或1.11％，收在15,628點；費半指數上漲46點，或1.06％，收在4,388點。

美股開平走高，四大指數收盤全數上漲。在大型科技股發布財報前夕，市場期待業績將帶來好消息，推升包含微軟（MSFT）、Alphabet（GOOGL）續創歷史新高。而且，受惠財政收入優於預期，財政部於盤中宣布下調第一季的發債規模，由先前公布的8,160億下降至7,600億，促使各年期美債殖利率轉頭走低，並推升整體股市的風險偏好。

此外，比特幣重新站回43,000美元大關，相關正面消息激勵包含區塊鏈、AI、新能源等族群領頭走高，帶動四大指數全數上漲，道瓊指數收盤連3日創歷史新高。

統一投顧表示，本周經濟數據主要關注美國周二（30）公布1月經濟諮詢委員會消費者信心，預期由110.7升至114.0及12月JOLTS企業職缺，預期由879.0萬降至870.9萬。周四（1）將公布截至1月27日初領失業救濟金人數，預期由21.4萬人降至21.0萬人；1月ISM製造業PMI，預期由47.2小降至47.0。周五（2）將公布1月新增非農就業，預期由21.6萬人降至18.0萬人；1月失業率預期由3.7％升至3.8％。上述經據數據呈現溫和，有利資本市場。

NVIDIA、AMD、微軟等股價近期創高，市場對AI樂觀情緒升溫。但本周變數較多，包括：Fed將公布利率決策，重量級科技股蘋果、微軟、超微、亞馬遜及臉書等也將揭曉財報及財測，指數預期震盪。雖然指數在台積電領軍下，突破萬八大關，技術面強勢，惟時序近年節長假，成交量能不足，建議可適時逢高獲利了結。布局建議仍以半導體先進製程、AI相關供應鏈、記憶體、網通與光通訊、航運及能源相關等族群為主。