馬斯克宣布 旗下Neuralink展開首次大腦晶片人體實驗

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特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣布，旗下神經科學新創公司Neuralink於美國時間28日首次進行人體實驗，且術後恢復情況良好。

馬斯克29日在社群媒體「X」平台（前稱twitter）發文，稱Neuralink已經將大腦晶片植入第一位人類體內。馬斯克對外宣稱，該名人士不但復原狀況良好，且初步結果顯示，神經元尖峰偵測情況相當樂觀。

馬斯克並於一小時後立刻在X宣布，Neuralink的首款產品名為Telepathy。

馬斯克再度發文說明，該晶片最初使用者，將會是失去四肢的人，他們只須要透過「思考」，就可以可控制自己手機或電腦，並透過它們控制幾乎任何設備。

此外，馬斯克表示，Telepathy的目標為「使史蒂芬．霍金（Stephen Hawking）的溝通速度，比打字員或拍賣師更快。」

此舉為Neuralink邁向商業化的一大步，該公司並未說明有多少病患將參加其最初的人體實驗。

腦機介面（BCI）為一項新興領域，以一套中心系統解讀大腦訊號，並將其轉化為外部命令。由於馬斯克的高調作風，Neuralink為該領域目前最著名的公司。

Neuralink在去年5月獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准，並於秋季開始招募患者，參加者必須接受侵入性腦部手術。

據悉，Synchron、Precision Neuroscience、Paradromics和Blackrock Neurotech等公司已經開發出相關系統，部分公司已經進行過人體試驗，同樣朝商業化邁進。