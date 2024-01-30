妙妙熊榮獲母嬰產業最高榮譽金孕獎獎肯定

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不織布材料應用專家鉅瑋實業旗下婦幼品牌妙妙熊，以銷售冠軍產品「妙妙熊平紋棉柔巾」一舉拿下由國際母嬰產業協會舉辦，有母嬰界奧斯卡之稱的「金孕獎優選產品獎」。鉅瑋的妙妙熊品牌，剛開始主要提供各大醫院專業婦產科室使用，極受醫院、坐月子中心的喜愛。後由於媽媽們的正面體驗與高度詢問下，妙妙熊決定進入家用市場，不只銷售成績亮眼，更一舉獲得金孕獎的肯定。

「妙妙熊平紋棉柔巾」是妙妙熊長青、冠軍銷售產品。在產、學、醫界專家、金孕獎評審團、人氣投票等嚴峻評選過程下，「妙妙熊平紋棉柔巾」脫穎而出，高分取得金孕獎優選產品獎的殊榮，妙妙熊在品質與產品上的用心也再度被肯定。

人母的心情 寶寶異位性皮膚炎的困擾 妙妙熊是「自己也安心使用的好產品」

甫為人母的鉅瑋第二代公司主理人顏瑋表示，在2022年一對雙胞胎誕生後，深刻感受到媽媽愛護寶寶的心情，身為媽媽的自己，真的很需要安心品質，實用的寶寶照護幫手。

顏瑋指出，妙妙熊是自己安心使用的好產品，因為我的兩個寶寶都深受異位性皮膚炎之苦，無香精、無酒精、無防腐劑添加，溫和不刺激的妙妙熊棉柔巾，成為平常工作忙碌的我，照護寶寶異位性肌膚重要且安心的好幫手。

顏瑋更表示，鉅瑋生產的產品主要銷售對象皆為產業的專業職人，也獲得極佳肯定。過去，鉅瑋專注於產品研發，對於產品宣傳較為低調。但也因為自己照護寶寶的過程，更體會到媽媽對安心產品迫切的需求，一轉念，認為好品牌應該有自信的大聲說出來，讓需要的人知道、看到、聽到，使用到，這才是鉅瑋這家公司存在的價值與意義。

顏瑋進一步指出，妙妙熊產品首次參加金孕獎就獲得肯定，除了開心之外，更有自信公司正往對的方向前行，將持續發揮自身影響力，藉由專業，打造共好、傳承永續的幸福生活。

妙妙熊「陪寶寶開心長大的好朋友，解決寶寶貼身清潔需求」

鉅瑋妙妙熊系列以「陪寶寶開心長大的好朋友，解決寶寶貼身清潔需求」為品牌核心，產品以「一巾多用、舒柔療癒、符合高標檢測」為設計核心，品牌成立的過程中獲得無數專家職人的推薦，也讓妙妙熊更有信心並承諾與媽媽一起守護寶寶的健康肌膚。

妙妙熊護理系列根據屁屁擦拭、沐浴擦澡、口水擦拭、口腔清潔等不同的使用需要，依照親膚度、吸水力、強韌度、厚薄度提供三種選擇。乾濕功用不同、一巾多用，呵護寶寶嬌嫩肌膚，照護寶寶需求，一直獲知名婦產科室、月子中心指名使用。

獲獎的「妙妙熊平紋棉柔巾」採用柔軟纖維，平紋細膩極親膚，透氣性佳、不掉棉絮，輕鬆擦拭吸水強。無香精、無酒精、無防腐劑之添加，溫和不刺激。可使用於嬰幼兒餵奶巾、口水、副食品用餐圍兜、手、洗澡巾、屁屁清潔巾，也可作為媽媽哺餵母乳前後的乳房清潔巾。除了家用盒，也推出方便攜帶的外出隨身包。

全球不織布材料應用專家鉅瑋實業客戶遍布全球，提供全球跨領域專業職人最佳的不織布產品選擇，更陸續推出妙妙熊、居居加、居美媞、GhealthCare 等橫跨婦幼、居家、護膚、醫療口罩等與不織布息息相關的自有品牌，在專業通路皆獲得極佳的推薦與肯定，妙妙熊系列產品在全台杏一藥局、佑全藥局、大樹藥局等實體通路進行販售，而鉅瑋所有自有品牌產品在鉅瑋商城https://www.gshop.com.tw/都可找到，是重視品質的消費者相當安心的選擇。