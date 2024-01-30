美超微大升全年財測 AI股大噴發！老手點名這4檔更勝去年

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【旺得富理財網 李宗莉】美國伺服器大廠美超微（Super Micro）公布上季財報優於預期，且上調今年全年財測，推升盤後股價周一漲逾10%。分析師認為，台股資金將持續圍繞AI族群，除廣達、技嘉、緯創等AI伺服器3雄有望領漲，且奇鋐、雙鴻、勤誠、緯穎等4檔相關供應鏈個股，股價已越過去年高點，今年業績持續優於去年，漲勢可望進一步擴散。

美超微不僅上季營收年增率翻倍，來到36.6億美元，且2024年全年營收預估值，更由100~110億美元調高至143~147億美元，第1季營收預估37~41億美元，EPS高達5.2~6.01美元，遠高於華爾街預測的營收30.7億美元、EPS4.65美元。

摩爾投顧分析師蔡正華認為，台股資金將持續圍繞AI點火，廣達、技嘉、緯創等AI伺服器3雄若能領漲，漲勢就能進一步擴散，而AI伺服器供應鏈中，不少股價已越過去年2~3季高點，如散熱的奇鋐、雙鴻、機殼的勤誠、資料中心的緯穎等，今年業績有望較去年更上層樓。

此外，IP矽智財受惠各科技廠持續投入研發自有AI晶片，特殊應用晶片（ASIC）需求大增，不僅看好世芯、M31、金麗科等股價持續強勢，受惠台積電訂單加持的巨有，今年積極跨入5奈米先進製程，後續營運同樣看好。

AI應用加溫是今年的新話題，也讓台股多方強勁拉抬後暫居上風，但他也提醒，丙種資金節前拉高結帳，本周一旦回測，先看年初高點17956點能否有守，若不破就屬強勢格局。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。