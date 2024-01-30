蔡正華｜泛AI股仍為多方焦點 先進封裝、IP矽智財後 看AI應用

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先前提到在台積電領漲下，短期行情由空翻多，而隨著上週指數一路上攻，站在17682點之上，週級別日出訊號也成型(當週高點越過前一週高點，同時週末收盤收高)，等於中期行情在短期行情引動下，也出現了由空翻多。

當前由於今年初的高點17956點已經越過，該位置在撐壓轉換下，已經成為了行情的強勁支撐。近日就是觀察該支撐年前能否守穩，若是丙種資金節前關帳的賣壓出籠後，行情仍能守住該支撐，則代表行情屬於強勢格局，第1季行情將如預期地欲小不易，值得進一步期待

先前提到AI(人工智慧)股主導了近期盤面。一路看好的IP矽智財股，受惠AI時代來臨，各科技廠持續投入研發自有AI晶片，特殊應用晶片(ASIC)需求大增，不僅世芯、M31、金麗科等股價持續強勢，受惠台積電訂單加持的巨有，今年積極跨入5奈米先進製程，後續營運看好，週一股價創下新高。

當然併購IP矽智財乾瞻科技的神盾，布局IP有成，股價也創高。至於CoWos先進封裝製程至少供不應求到今年上半年，相關先進製程設備仍為亮點，先前提過的弘塑、萬潤、辛耘等維持強勢，部分中小型股也見買盤進駐，如看好的志聖、均華等週一股價相繼創高，而中低價的友威科、東捷、易發等股價也走強，這顯示市場對於跨入先進封裝設備的公司，看法普遍趨於正面。

至於原先領漲的AI伺服器供應鏈，這次股價能越過去年2~3季高點的個股，多數為2023年業績明顯轉佳的個股，如散熱的奇鋐、雙鴻、機殼的勤誠、資料中心的緯穎等，相關營運效應已現，今年可望優於去年，故也有資金卡位。

AI應用加溫也是今年的新話題，先前提過的科技新品AI Pin絕對是代表。隨著近日AI Pin將以每台699美元上市銷售，市場認為能夠拉近AI產品與消費者的距離，對於市場有正面助益，傳出接獲獨家代工訂單的和碩，還有先前傳出其光學元件打入AI Pin供應鏈的英濟等，股價都走強，另外，還有圍繞AI所衍生的產業，如Wifi-7、矽光子概念等，可列入追蹤。

※本資料由摩爾投顧分析師蔡政華提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。