外資暴買長榮航 2檔高股息ETF也入列買超榜 這檔成賣超冠軍

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【旺得富理財網 王順泉】台股昨重回萬8大關，開高走高上漲124.60點，收18,119.63點，創波段新高，成交量2,257億元。外資買超127.42億元，投信買超14.98億元，自營商買超26.32億元，合計3大法人買超168.72億元。

長榮航達成勞資協議，春節不罷工，股價大漲4.9%慶賀，外資加碼3.3萬張，居買超第一。囊括台股前50大權值股的老牌ETF 0050，敲進1.87萬張居次，累計連7買共8萬3,602張。高股息ETF則有0056、00929兩檔入列買超榜。

與英特爾結盟的聯電，蟬聯外資賣超冠軍，遭砍2.79萬張，消息公布以來僅2天就拋出9萬2756張。由於英特爾財報不佳，上周五暴跌12%，聯電短線受拖累，但分析師認為，雙方在成熟與先進製程恰好互補，結盟屬長線利多，聯電短線下挫可望成為布局買點。

法人表示，台股下周一即將封關，投資人在春節長假前考慮是否抱股過年，昨天指數雖然創高，但成交量反向萎縮，創近3個月低量。上周五美國科技股回檔，那斯達克與費半都收黑，但並未影響台股走勢。美國最新通膨數據核心PCE跌至3%以下，讓市場對於降息的預期升溫。台股春節前落袋為安的賣壓，預料會在本周釋出，長假過後則有回補買盤可期。

外資昨買超上市個股前10名為：長榮航(2618)33,140張、元大台灣50(0050)18,767張、宏碁(2353)10,462張、欣興(3037)9,664張、元大高股息(0056)8,120張、仁寶(2324)7398張、台積電(2330)6,470張、復華台灣科技優息(00929)6,252張、新光金(2888)6,122張、元大滬深300正2(00637L)6,050張。

外資昨賣超上市個股前10名為：聯電(2303)27,906張、群創(3481)12,797張、華航(2610)7,894張、旺宏(2337)7408張、緯創(3231)6439張、英業達(2356)5,198張、國泰20年美債正2(00688L)3,702張、華邦電(2344)3583張、立積(4968)2799張、友達(2409)2,734張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。