房地夫妻共同持有 地價稅節稅有撇步

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

自己與配偶共同持有自用住宅用地，且已於9月22日前將戶籍遷入並提出申請按自用住宅用地稅率課徵地價稅，為何只有自己的部分核准按自用住宅用地稅率課徵地價稅？

國稅局表示，依規定適用自用住宅用地稅率課徵地價稅的土地，「土地所有權人」應於每年9月22日前提出申請，逾期申請者，自次年開始適用。由於夫妻各擁有一半的房地，因此夫妻雙方都要提出申請，經核淮後全部土地才能適用自用住宅用地優惠稅率，倘僅夫或妻一方提出申請，未提出申請之一方無法適用自用住宅用地稅率，會維持按一般用地稅率課徵。