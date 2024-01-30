台股衝破萬8 分析師曝1危機 點名5檔低基期可抱過年

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【旺得富理財網 黃順德】台股昨（29）日開高走高，台積電（2330）帶領AI大軍衝關，最後一盤急拉，終場上漲124.6點，收在當日最高點18,119.63點，惟成交量僅2,257.453億元，價漲量縮代表「買盤追價意願減弱」，在台積電法說會後站穩600元，指數翻多，未來量能變化，將是此波觀察重點。

元富投顧總經理鄭文賢表示，此波AI趨勢的重要供應鏈，包括半導體、電腦周邊及相關電子零組件都將雨露均霑，提供營運成長動能，預估半導體先進製程、AI PC等相關供應鏈等相關應用題材仍將是引領電子股盤勢多頭指標。

本周AMD、高通、Meta、蘋果等科技巨頭將陸續公布財報，多家台廠也將在本周召開法說會，以及各界緊盯美國聯準會（Fed）利率決策會議結果，預料盤勢波動加大。

統計2000年以來，新春開紅盤的機率高達75％，且若歐、美股市持續向上挑戰新高，台股也會同步跟上，年後上漲的機率更上看90％，年前震盪反而成布局良機。

金兔年台股即將封關，內資買盤縮手會影響到中小型股，因此可選擇低基期、偏中大型股來「抱股過年」，低基期股票除了AI族群，也可留意面板。

現階段面板股股價仍處於相對低檔，除了友達（2409）及群創（3481），其上下游的產業均有機會，例如面板驅動IC（DDI）的聯詠（3034）、敦泰（3545）、晶宏（3141）等。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。