慘！這科技巨頭突爆1悲劇還損失29億內幕曝

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【中時新聞網 郭宜欣】科技巨頭亞馬遜宣布，取消收購美國掃地機器人製造商龍頭iRobot的計畫，使得該公司股價重挫超過15%，iRobot也馬上進行組織重組，大裁員31%、350名員工，交易破局的原因在於，無法取得監管機構的核可，亞馬遜必須支付9400萬美元（約新台幣29億）的分手費。

綜合外媒報導，歐盟在去年7月啟動調查，直指該交易將造成亞馬遜限制iRobot的競爭對手在亞馬遜電商上競爭，除了有可能禁止競爭對手的產品上架，還可能改變露出位置，削弱競爭對手的機會。

掌管競爭事務的歐盟執委會委員Margrethe Vestager表示，亞馬遜控制掃地機器人廠商，會限制該市場的競爭，進而導致價格上漲、品質下滑及消費者創新的機會減少。

亞馬遜與iRobot在交易破局的聲明中也提到，沒辦法找到任何能通過反壟斷單位審查的方法，亞馬遜起初是在2022年8月宣布斥資14億美元（約新台幣436億）收購iRobot。

交易破局後，iRobot進行組織重組，董事長兼執行長Colin Angle辭職下台，亞馬遜也將支付9400萬美元（約新台幣29億）的終止費，原本iRobot的估值高達17億美元（約新台幣530億），目前市值剩不到4億美元（約新台幣124億）。