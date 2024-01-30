《美股掃瞄》靜待重大事件 道瓊、標普500再創新高

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周一美股主要指數全面收高，道瓊指數和標普500指數再創歷史收盤新高。投資人等待本周登場的重頭戲，包括多家科技巨頭發布季報、重要經濟與就業數據，以及聯準會將召開貨幣政策會議。

周一收盤，道瓊指數漲224.02點或0.59%，報38,333.45點。標普500指數漲36.96點或0.76%，報4,927.93點。那斯達克指數漲172.68點或1.12%，報15,628.04點。費城半導體指數漲46.17點或1.06%，報4,388.28點。

標普500指數11大類股僅能源股收黑，終場跌0.20%。非必需消費類股漲1.37%，漲幅最大；其次為科技股漲0.97%。

重磅級科技股普遍上漲，微軟漲1.43%、蘋果跌0.36%、亞馬遜漲1.34%、Alphabet漲0.87%、輝達漲2.35%、Meta漲1.75%，特斯拉漲4.19%。

台股ADR方面，台積電跌0.24%、聯電漲0.64%、日月光漲0.42%，中華電信跌0.54%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌1.03%。

幾家重量級科技股和科技相關動能股將在本周發布財報，周二盤後起先是谷歌母公司Alphabet和微軟、周三是高通（Qualcomm），並在周四蘋果、亞馬遜Am和Meta Platforms揭曉業績時達到最高潮。

其他受到關注的企業財報包括周二的通用汽車和周四的波音，最後由石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil Corp）和雪佛龍（ Chevron）於周五壓軸。

聯邦公開市場委員會（FOMC）將於周二召開為期兩天的貨幣政策會議，市場普遍預期聯邦基金目標利率將維持不變，仍介於5.25% ～5.50%。

本周將發布的重要數據，在就業方面包括職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）、「小非農」ADP就業報告、第四季就業成本、生產率和計畫裁員，以及周五的1月非農就業報告。其他經濟數據包括Case-Shiller房價指數、消費者信心、ISM採購經理人指數、建築支出和工廠訂單。

標普500指數有45檔成分股創下52周新高、無一創新低，那斯達克指數有226檔成分股創52周新高、101檔創新低。

市場交投相對清淡，美國交易所成交量為103億股，過去20日均量為115億股。