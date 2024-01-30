走讀嘉義市 來趟低碳輕旅行

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【中國時報 廖素慧】春節假期將到來，嘉義市位於北回歸線上，地理位置得天獨厚，四季氣候舒適宜人，全年都適合旅遊，嘉義市政府特別推薦全程25公里的「環市自行車道」，導入公共自行車YouBike 2.0，串聯美食小吃、特色店家與各大景點等，一次滿足旅客所有願望！

市長黃敏惠指出，嘉義市是全台第一座建城的城市，有300多年悠久歷史，累積獨特多元的城市風貌，文化底蘊深厚，有「畫都」、「木都」、「棒球原鄉」、「管樂之都」、「白酒的故鄉」等美名，非常適合騎乘自行車穿梭巷弄，享受漫遊的自在愜意，響應低碳環保及永續旅遊的發展趨勢，「用剛剛好的速度」，深度感受在地人文風情。

嘉義市致力打造「低碳、綠色」城市品牌，2008年完成轄內第一條自行車專用道「嘉油鐵馬道」，原為中油嘉義溶劑廠專用鐵路貨運支線，停駛後，由市府改建成休閒專用自行車道，2019年爭取當時的內政部營建署補助，整合路線加以優化，也拓寬車道及翻新鋪面，提升休憩環境。

兼顧車友與居民運動需求，打造以北香湖公園為起、終點的「環市自行車道」，主線全長約25公里；車道路線從北香湖公園開始、行經世賢路、嘉油鐵馬道、八掌溪黃金風鈴木廊道、綠映水漾公園、蘭潭水庫、北門驛、檜意森活村，以及阿里山林業村等重要觀光景點，再回到北香湖公園。

環市自行車道上，有著「嘉義市最美路段」的世賢路自行車專用道，車道寬度2.5米、總長6.6公里，串聯嘉油鐵馬道、博愛路自行車道，路段平坦舒適，隨著季節更迭，沿途可欣賞洋紅風鈴木、桃花心木落葉，以及阿勃勒黃金雨等美景，如置身浪漫偶像劇場景。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬說明，嘉義市自行車道系統最大特色是兼具通學、運動和觀光，並串聯美食小吃、特色店家與自然美景，可及性都很高，且導入公共自行車YouBike 2.0，全市已建置超過145個租賃站點，站點建置密度高，遊客更好騎用。

夕照映波樂繞梁 蘭潭愈夜愈美

蘭潭水庫一直是陪伴嘉義人成長的記憶，也是外地觀光客到嘉義市觀光旅遊造訪景點之一，2024年龍年迎新春，推薦大家來嘉義市蘭潭走春，白天可以到後山健行，享受芬多精，也能沿著潭邊步道參觀知名藝術家王文志老師創作的《月影潭心》裝置藝術，蘭潭水庫正值滿水位，特別推薦登上三信亭與全新完工的姊妹亭水岸賞景區欣賞壯闊水景，都是拍照打卡的好去處。

到了傍晚更可欣賞蘭潭夕照餘暉，金黃色的陽光灑落在平靜無波的蘭潭水面上，與天際彩霞構成一幅美輪美奐湖光水景，攝影愛好者們快門完全沒辦法停。

夜幕低垂後，全國最大常設性音樂噴泉演出就在蘭潭盛大上映，水柱最高達50公尺，搭配6首特色曲目，每日晚間6時30分、7時30分、8時30分及9時30分均有演出，每次演出時間10分鐘，音樂與聲光演出的震撼魅力，絕對讓您印象深刻、魂牽夢縈。

依據交通部觀光署統計資料顯示，2023年1月至11月蘭潭遊客總人次高達146萬，成為嘉義地區最夯的熱門景點，搭配嘉義市特有的英倫風低底盤電動巴士及全市超過145個站點的YouBike單車系統，至2024年6月30日止，還能享有前30分鐘免費的好康優惠，暢遊蘭潭與嘉義市大街小巷，輕鬆寫意。

除了蘭潭環潭道路兩側之外，超過百年歷史的嘉義大學蘭潭校區，也有豐富的校園景觀與設施可以參觀，包含沁心湖與嘉大昆蟲館，嘉大員生消費合作社內更有販售各式嘉大自產自銷優質農特產品，非常推薦遊客朋友前往參觀選購。

檜來嘉驛體驗 阿里山林鐵Shay 21 風華再現

百年歷史的阿里山林鐵「Shay 21」蒸汽火車頭停用後，曾在嘉義公園展示43年，經修復重新啟用，今年1月起每個月第一個周六推出「檜來嘉驛」列車，讓Shay 21號蒸汽火車掛檜木車廂，行駛嘉義站到北門站，繼續乘載旅人的旅遊故事。

「Shay 21」蒸汽火車於1912年誕生，是首輛從美國購置來台的三缸式28噸蒸汽機車，爬坡力絕佳，曾在阿里山林業鐵路服務超過1甲子，1976年退役後移至嘉義公園展示。

2019年「Shay 21」蒸汽火車頭從嘉義公園移回阿里山林業鐵路及文化資產管理處，2022年底修復完成，以「修舊如舊」的原則，採取環保素材，蒸汽火車維持早期燃煤動力系統，鍋爐採用傳統工藝擴管技法，使用環保燃料生質煤磚，以落實環境永續理念。

「Shay 21」蒸汽火車頭是嘉義人的共同回憶，華麗轉身後，延續了教育功能，重新啟動行駛，更成為動態文物，重新回到它生命的軌道，肩負乘載旅人的使命，更深化嘉義市的鐵道文化，鐵道迷必不可錯過，也是觀光客的入門首選。

今年起每個月第一個周六，潔淨燃煤Shay 21號蒸汽火車都會聯掛檜木車廂行駛嘉義到北門「檜來嘉驛」列車，每日來回有10班次，來回票價400元；團體票有優惠，票價包含導覽費、紀念票卡等費用。

旅客可於嘉義站、嘉義車庫園區、北門車站購票及乘車，串聯被譽為嘉義文創園區、嘉義製材所、檜意森活村等熱門景點，歡迎民眾來嘉搭火車，享受一日輕旅行，活動資訊可至林鐵及文資處官網或FB粉絲團查詢。