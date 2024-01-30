贈子女都市計畫公設地 有這兩字才免稅

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財政部台北國稅局表示，民眾贈與子女都市計畫內公共設施「用地」，但非為公共設施「保留地」之土地，應核課贈與稅。

配偶或直系血親間贈與都市計畫內之公共設施「保留地」，依都市計畫法第50條之1規定，免徵贈與稅。其中公共設施「保留地」，依都市計畫法規定，係指依該法劃設之公共設施用地中，留待將來各公用事業機構、各該管政府或鄉、鎮、縣轄市公所取得者而言。如為非留供各公用事業機構、各該管政府或鄉、鎮、縣轄市公所取得者，例如：一、核准由私人或團體投資興辦之公共設施用地；二、已由私人或團體於舉辦新市區建設範圍內，自行負擔經費興建之公共設施用地；三、配合私人或團體舉辦公共設施、新市區建設、舊市區更新等實質建設事業劃設，並指明由私人或團體取得興闢之公共設施用地，則非屬公共設施「保留地」，無免徵贈與稅之適用。

舉例說明，甲君於113年1月贈與子乙君都市計畫內A、B地號2筆土地，公告土地現值均為500萬元，依檢附都市計畫公共設施用地及土地使用分區證明書記載，A地號土地為公共設施用地（道路用地），仍為私人所有，為公共設施保留地；B地號土地為公共設施用地（市場用地），為核准私人經營投資興辦，無徵收補償計畫。因此，A地號土地符合公共設施「保留地」之定義免徵贈與稅，B地號土地則不符合，無免徵贈與稅之適用，甲君當年度無其他贈與財產，則應繳納贈與稅25.6萬元〔（贈與總額1,000萬元－免稅額244萬元－扣除額500萬元）ｘ稅率10％〕。