跟著芙月回嘉義 電影景點大公開

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【中國時報 廖素慧】眾星雲集的國片《車頂上的玄天上帝》，由知名電影美術指導黃文英初執導筒，講述嘉義女兒黃文英家族三代故事，全片主要在嘉義市取景，林依晨飾演的女主角芙月走過嘉義公園、樹木園、東市場、嘉義城隍廟、市立美術館、中央噴水池，每個畫面都美得像風景明信片。

《車頂上的玄天上帝》是黃文英的半自傳電影，片中有新舊時代更迭的市景，例如中央噴水池是嘉義市人的共同記憶，電影裡呈現1941年、1985年及2020年的噴水圓環現況，透過影像與在地故事，深刻連結城市歷史脈絡。

芙月與周渝民飾演的戀人建築師，到百年歷史的東市場，這裡堪稱嘉義人的大廚房、大食堂，蔬果魚肉、嫁娶禮品、祭祀糕點、特色美食，應有盡有。

芙月與阮經天飾演的富商走訪嘉義樹木園，特別停留在單子紅豆樹旁，令觀眾印象深刻，單子紅豆樹為鎮園之寶之一；樹木園前身為日據時期的「山仔頂試驗地」，種植橡膠樹與熱帶經濟樹種，戰後轉型為植物園，園內有140種以上樹木，還有古諸羅八景之一「林場風清」。

嘉義公園、嘉義城隍廟、市立美術館、嘉義製材所都有芙月的足跡，女主角的家在中正路嘉新大飯店取景，中正路在日據時期稱為「二通」，是舶來品、南北雜貨集散地，也是重要商貿中心，又名「本島人街」，透過電影演繹，重現中正路風華。

市府團隊攜手「島內散步」團隊，打造「嘉義市新二通」街區品牌，以人文旅行的方式，深度推廣在地文化，這次結合電影，推出2條「嘉義街道故事集」散步路線，帶領影迷走進電影拍攝場景。

電影還與新台灣餅舖百年羊羹、嘉義林聰明沙鍋魚頭、昭和J11咖啡館、昭和十八J18-嘉義市史蹟資料館等10多家品牌聯名合作，歡迎大家回「嘉」回味美食。

百家獨特潮選店 好吃好買

嘉義市政府匯集100多間特色風格小店推出「嘉市潮選店」，吸引許多遊客慕名前來，更引起日本知名雜誌《BRUTUS》關注，特地報導嘉義市保存許多日據時期的老屋，新世代以創新設計改裝出懷舊與新潮兼容並蓄風尚，成為風格小店的基調，並蔚為一股新文化商潮。

嘉市府精選100家位於街道巷弄的特色風格小店，創新推出「嘉市潮選店 100+Select」旅遊寶典，每間潮選店都用獨特風格的產品娓娓訴說著自己的故事，有美食、伴手禮，還有風格選物店、書店，一應俱全，旅客按著「嘉義市潮選店」的指南，輕輕鬆鬆就能體驗嘉義市「潮」滋味。

嘉義市咖啡店三、五步一家，密度全台第二高，因而轉角就能品嘗到1杯好咖啡，名列「潮選店」的20間咖啡店，各有風格，有的走異國風，讓不同國家的風味咖啡來嘉飄香。

有的由老舊診所改裝，打造京都舊時民家的氛圍，讓客人品嘗咖啡與甜點拼盤的精粹；或是將老屋活化，彷彿像是日本城市街角。

有的提供特色餐飲，像是柴魚貓飯及荔枝拿鐵、表現嘉義木都意象的森林系甜點、還有結合嘉義老店南門楊桃汁的夏季檸檬系列咖啡，無一不是迷人的美味。

潮選店詳細資訊可至「嘉義市觀光旅遊網」專頁查詢，也可向嘉義市合法旅宿或潮選店家索取紙本摺頁，設計精美，數量有限，值得珍藏，重複使用，按圖索驥，玩遍每家潮選店家，慢慢、細細品味各家的不同風情。