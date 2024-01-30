近五年皆大勝大盤！這檔搖身一變成最夯AI概念ETF

首檔以中小型股為主的台股ETF—富邦臺灣中小（00733），成立5年多以來，無論台股多空，每年度當年報酬率皆打敗台灣加權指數及同類型ETF績效平均。00733是國內首見採用「動能因子」選股邏輯的台股ETF，以「α＋β」的策略兼顧選股與績效。本月份剛換股完成，此次新增及刪除各44檔，更換檔數超過八成，納入的清一色AI概念股，搖身一變成為最熱門的AI概念ETF，有機會走一波漲幅，建議投資人可留意。

00733追蹤的臺灣指數公司中小型A級動能50指數，選股邏輯首先剔除市值前50大企業，鎖定具爆發力及上漲潛力的中小型股，並篩選上市滿一年、近一季稅後淨利為正、β（Beta）值為正的標的，最後再挑選最近20日價格動能(相對大盤)最強的50檔股票，也就是說，它的選股邏輯中加入「α值」，所謂「α值」就是衡量一檔股票跑贏或跑輸大盤的程度。當α值越高，表示股票的表現比大盤更好。00733挑選α值前50高的公司，就表示可以一次掌握當下報酬表現最好的50檔股票。

00733通常在1、4、7、10月進行換股，等於每一季都有汰弱擇強的機會，本次指數調整於1／17日起生效，以產業來看，電子傳產比約95比5，以29大類產業來看，第一大產業為電腦周邊產業占比達49.3％，主要是因為審查期間AI股如宏碁、仁寶、英業達、技嘉、奇鋐等波段漲幅均相當大，且有較大的超額報酬因而納入。

第二大產業為電子零組件整體佔比20.8％，成分股如群光、嘉澤，第三大產業則為半導體產業，整體也有近20％，如近期表現較強的矽力-KY。整體來看電子族群大幅增加，來到95％，且納入的清一色AI概念股，00733 ETF搖身一變成為今年最熱門的AI概念，且純度超高，未來漲勢值得期大。

今年的CES展主軸就是AI，參展廠商4000多家有1000多家推出AI相關產品，超過1／3，顯示AI這塊大餅所有廠商都不想放過。本次CES展，宏碁推出全新AI PC Swift Go 系列搭載Intel Core Ultra處理器，採用低功耗的AI加速Intel AI Boost和Intel Arc顯示晶片，並支援Windows Copilot、Acer PurifiedVoice 2.0降噪技術和Acer PurifiedView 視訊強化技術，專為創作、學習和娛樂打造。股價最高來到56，波段漲幅54％，為本次成分股中ALPHA最高的成分股。目前漲幅雖然相當大，但依照指數篩選邏輯認為這只是初升段，期待有下一波的大漲。

由於中小型股普遍波動性較大，儘管台股多頭時可能漲得較快，相對地，台股空頭時也可能跌得更兇，往往讓投資人較為卻步，建議在操作00733時，可採取定期定額加上逢低加碼，加上持之以恆，長期下來通常都有不錯的成果。對於想賺取價差的小資族來說，如果覺得一張要快6萬太貴買不起，零股交易也是很好的參與工具。