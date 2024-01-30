買盤觀望 台指期早盤狹幅震盪

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台指期30日買盤呈現觀望態勢，早盤指數拉回整理，低點來到18,072點，目前暫報18,104點，下跌19點，跌幅0.1％，成交口數約2.7萬口；小電子期下跌0.1點，報價924.15點；小金融期下跌6.8點，成交價1,685.8點。

美國四大指數持續走揚，近期公布的去年12月核心PCE物價指數年增率為2021年3月以來首度跌破3％，具有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos撰文表示，核心PCE物價指數月增率在過去7個月內第6次低於或相當於通膨目標，且通膨下滑速度比幾個月前的聯準會官員預期更快，導致降息討論逐漸浮上檯面。

第一金投顧指出，美股四大指數回檔後再上攻，通膨降溫，降息聲音浮現，且美國及台灣幾家科技股即將法說將牽動盤面，後市仍可期，績優股可持股續抱，或逢低留意介入機會，短期震盪後，看指數能否守穩均線之上，才有利後續回升，中長線依舊聚焦2024年成長產業，AI產業2024成長，台股後市仍可期待，AI股漲多難免震盪拉回，拉回可留意低基期成長股，目前較看好的族群仍是圍繞在AI及景氣復甦相關，包括IC設計、記憶體、面板、PC／NB，IC設計主要看ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠，還有手機晶片IC、PC週邊IC也有間接受惠AI終端裝置換機潮及規格提升。

傳產股短線則可留意近期股價強勢的電機機械、化工、油電燃氣、觀光餐飲相關族群，中長線仍舊為原物料、綠能重電成長股。選股上依舊回歸基本面，有獲利成長的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期AI股，小型股可留意1月營收亮眼、具成長潛力、虧轉盈等轉機股。

關注其它期貨交易情況，富櫃200期貨小漲9點，盤中暫報9,390點；半導體30期貨上漲3點；成交價5,134點；國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報17,713點，上漲172點；美國費城半導體期貨上漲49點，來到4,427點。