《商情》期金漲逾1%；期銅反彈；原油回跌逾1%；BDI跌近4%

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時報-商情早報

1.避險需求增 紐約期金上揚。

2.LME:01/29期銅收8558.00美元/公噸，漲12.50美元。

3.NYMEX:3月輕質原油跌1.23美元，每桶為76.78美元。

4.西德州原油下跌1.20美元，每桶為77.25美元。

5.01/29BDI運費指數為1460.00。

6.SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲1.50美分。

7.NYCE:3月棉花跌0.11美分，每磅為84.26美分。

8.CBOT:3月黃豆粉漲5.30美元，每公噸為354.30美元。

9.01/29TRJ-CRB下跌2.69，為270.88。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸135.43美元，漲0.12美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-避險需求增，周一紐約期金上揚；由於中東衝突加劇，提振投資者對黃金避險需求的增加，致金價漲逾1%，同時市場將靜待美國聯準會(Fed)於本周的利率決策，以獲取今年首次降息時間的線索；終場收盤報價，2月黃金漲27.30美元，報2044.60美元；3月白銀漲0.38美元；4月白金漲17.00美元；3月鈀金漲19.80美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-跌深反彈，期銅漲近0.2%；因市場傳出有關最大消費國中國，房地產行業困境的新消息，令投資者對中國需求前景的疑慮加劇，加上美元指數在美國聯邦儲備理事會(FED)會議前上揚，使得銅價承壓下挫，低價吸引承接買盤進場，致倫敦(LME)銅價小幅上揚。終場周一指標期銅上漲12.5美元；期錫下跌335美元；期鎳下跌346美元；期鋅下跌25.5美元；期鋁下跌10美元；期鉛上漲8美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周一國際原油期貨回跌逾1%，終止連3漲，儘管紅海地區緊張局勢加劇，支撐油價盤中走高，不過受到中國陷入困境的房地產行業，導致市場對經濟和需求擔憂仍存，促使原油期價自2個月高點轉跌，美國NYMEX-3月輕質原油期貨下跌1.23美元，報76.78美元/桶；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨下跌1.15美元，報82.40美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-需求低迷，周一BDI指數轉跌近4%；隨著太平洋區交易情況偏安靜，僅個別貨主詢盤，運輸需求略顯低迷，使海岬型與巴拿馬型船運價出現回落，令終場波羅的海乾散貨BDI指數轉跌近4%；其中最新報價BDI指數下跌58點，收1460點，跌幅3.8%；BCI指數下跌165點，收1970點，跌幅7.7%；BPI指數下跌10點，收作1686點，跌幅0.6%；BSI指數維持平盤，收作1065點。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-電車需求下調，周一大阪期膠續跌1.6%；據了解，因銷售季節性放緩以及電動車需求出現降溫跡象，美國1月新車銷量預計將年減1.5%，同時美國銀行全球研究部亦下調了對電動車銷售和市場份額預測，此外上海倉庫橡膠庫存已連續第9周增加，連帶令終場大阪期膠續跌1.6%；其中大阪交易所OSE橡膠7月期貨跌1.6%，報每公斤282.0日圓；新加坡交易所SICOM橡膠2月期貨跌0.6%，報每公斤152.10美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌0.8%，收於每噸13560元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨多收黑，其中大豆期貨跌至兩年低點，因南美大豐收前景改善，以及全球最大大豆買家中國與房地產危機鬥爭，引發對需求的擔憂，玉米期貨觸及一周多以來的最低點，由於原油下跌和美元走強，另外，小麥期貨觸及一周低點，加劇了穀物的看跌情緒，終場3月小麥跌6.75美分，3月玉米跌6美分，3月大豆跌15美分，3月黃豆油跌1.38美分，3月黃豆粉漲5.3美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元走強，周一ICE棉花期貨續跌，受累於美元上漲0.3%，削弱投資人以美元計價的棉花吸引力，以及出口數據疲軟，同步令期棉為連2日下挫；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉跌0.13%，報每磅84.26美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結算漲0.16%，報每公噸15985人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-刺激政策預期，大連鐵礦石漲觸3周高點；房地產業佔鋼鐵和煉鋼商品消費的很大一部份，因投資者預期全球最大鋼鐵消費國中國，當局政府對房地產市場的刺激措施政策支持，預期將進一步改善前景需求，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格上揚。終場周一新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.54%，報每噸125.81美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲0.77%，報每噸922人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)