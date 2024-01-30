《基金》半導體及AI財報周開跑 鎖定半導體市值型ETF抱股過年

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【時報記者任珮云台北報導】AI點燃台股多頭火種，半導體股直接受惠，也帶旺半導體ETF漲聲響起，根據臺灣集中保管結算所統計，截至1/26止，整體半導體ETF受益人數出現連續3周正成長，達24萬8645人，較去年底成長約17%，如果從各別ETF受益人數來看，新光臺灣半導體30更出現連續4周受益人數正成長紀錄，總受益人數達1萬9209人，創上市以來最高，受益人數成長率也攀升至67%。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，本周起，全球重要半導體及AI等歐美重要財報周開跑，同時，國內也有力成(6239)、聯發科(2454)、聯電(2303)、日月光投控(3711)、瑞昱(2379)、世界(5347)、創意(3443)等多家半導體股公布最新財報，預估年前全球科技大廠法說展望樂觀帶動下，年後台廠半導體族群將繼續上攻，建議投資人可以在今年2/5封關前，優先卡位半導體先進製程、AI相關供應鏈、記憶體等半導體族群，或是鎖定半導體市值型ETF，先行做好佈局並抱ETF過年，作為龍年搶賺紅包行情的最佳跳板。

目前台股半導體ETF有5檔，主要發行公司包括新光、中信、富邦、兆豐及群益等，今年以來，各檔ETF每周受益人數變化，發現半導體市值型ETF為代表的新光臺灣半導體30(00904) ETF受益人數週週升高，已達連續4周維持正成長的佳績，至於中信、富邦、兆豐及群益等半導體ETF也表現不俗，今年以來皆維持連續3周正成長佳績。

王韻茹認為，半導體ETF今年市場買氣回升，主要來自費半指數不斷向上挑戰歷史新高，加上台積電法說釋出超乎市場預期利多，已吸引外資重新歸隊台股，買盤主要鎖半導體相關族群，更激勵1/29台股再度攻克萬八大關達18119.63點創近兩年新高、1/29櫃買指數達236.10點，也直逼史上新高238.92位置。