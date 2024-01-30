台股ETF受益人上周微降3.5萬人 00919、00929持續受青睞

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每周台股ETF集保戶股權分散統計出爐，根據2024年1月26日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周微減35,080人，終止連續8周創高，不過總受益人從去年底的607萬來到638萬人，進一步觀察，上周56檔台股ETF中受益人43檔減少13檔增加，其中僅包括00919、00929、00904、00632R增加千人以上。

整體來看，高股息的00919與00929還是今年來人氣所在。市場法人表示，台股萬八大關高點，加上農曆過年長假將至，賣壓使得市值型ETF受益人銳減，不過存股族喜愛的高息型ETF仍然持續受青睞。

財富管理專家表示，以台股來說，建議可留意訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF投資契機。目前市面上共有17檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。其中特別值得一提的是，穩定高配息的00919群益台灣精選高息ETF自成立以來共配息三次，前兩次配息金額皆為0.54元，而且皆已完成填息，而第三次在去年12月除息，更是上調的配息金額到0.55元，呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此深受投資人青睞。

以00919固定息值0.55元估算，如果想讓每張的息值固定在10％以上，其實就可以趁價位在22元上下多買來降低成本。且00919的股性相對比較活潑，可創造很多見綠加碼、增加股數、降低成本的機會。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，大盤在農曆長假前可能區間震盪整理，可伺機等待大盤回檔之際，採取逢低買進策略。美國實現軟著陸且升息循環結束，降息時程未明但市場可持續期待，財報周即將起跑，可預見廠商上半年動能不會太強，但中期庫存回補與半導體回溫將驅動企業獲利轉佳，美國總統大選年政策牛肉可期且中國維持穩增長，預期2024全球經濟表現穩定；景氣回溫、庫存逐漸健康、獲利恢復成長與高股息續吸金使指數有支撐，後續則有降息預期，可在農曆年淡季台股若回測時布局長線行情。