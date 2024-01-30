春節生病怎麼辦？ 花蓮看診資訊衛生局網站查得到

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農曆春節7天連假將至，大批返鄉及旅遊人潮湧入將湧入花蓮，增添病毒傳播風險，花蓮縣衛生局因應過年就醫需求，協調全縣醫院加強連假期間醫療資源調配，並將各醫院春節看診訊息公布在衛生局官網供民眾查詢，不過仍提醒鄉親在看診前可先致電醫療院所確認。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，今年預期返鄉及遊客數高峰將在除夕至初四間，然而疫情後全國各醫院醫療人力出現離職潮，尤其護理人力不足已成重要議題，這些都是影響醫療資源提供的重要原因，不過為確保鄉親健康安全，仍積極協調全縣醫院加強調配年節醫療資源。

朱家祥指出，依往年春節民眾求診資料發現，最常見的醫療需求分別為腸胃不適、呼吸道疾病、因氣溫遽變導致慢性疾病、及外出發生交通意外事故等問題，請民眾及早做好長假規畫與準備，如勤洗手、人潮擁擠處戴口罩保護、提前備好慢性病藥物、注意溫差變化、維持正常飲食及運動等。

他接著說，為因應長假可能發生大量的呼吸道疾病，除呼籲民眾把握時間盡早施打流感、新冠疫苗增加保護力，降低感染風險，若假期間出現呼吸道症狀需就診時，可多加利用各醫院年節開設的「呼吸道傳染病特別門診」，各醫院看診科別及時段可上花蓮縣衛生局網站（http://www.hlshb.gov.tw）或下載「全民健保行動快易通APP」查詢。

針對慢性洗腎需求者，花蓮縣內洗腎機構年節期間提供原服務腎友洗腎，不過8家醫院附設洗腎中心目前預約都已額滿，另外6間獨立型洗腎診所對於春節期間沒有預約而臨時有需求者，建議先電話向診所確認是否能臨時安排。

至於持有慢性病處方箋的民眾，領藥時間若恰巧適逢春節假期，可提早領藥或至春節不打烊的社區藥局領取。

朱家祥最後也以醫師身份建議慢性病患者，出遊及返鄉前預先準備好用藥，減少為拿慢性病用藥湧入大醫院急診室久候，影響春節旅遊規畫，並增加感染機會。另外，非急重症病患湧入大醫院急診看診，會排擠搶救生命病患所需要的醫療資源，另也不要因久候看診責怪一線醫護。