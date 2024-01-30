美超微上修財測助攻AI！奇鋐飆漲停、雙鴻同創掛牌高

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AI伺服器大廠美超微（SMCI）上季財報亮眼，並大幅上修全年財測，將全年營收預估值由100~110億美元調高至143~147億美元，激勵盤後股價暴漲10%，就連AI龍頭輝達也勁揚逾2%，帶動AI伺服器、散熱族群今日（30）強攻，奇鋐飆上漲停429.5元，雙鴻盤中也大漲8%，衝上404元，雙雙改寫掛牌新高。

美超微受惠AI需求增加，上季營收36.6億美元，年成長103%、調整後EPS也達到5.59美元，超越市場分析師預期，同時上修2024財年全年營收展望，由100~110億美元拉升至143~147億美元，EPS為5.2~6.01美元，遠超過市場預期的30.7億美元、4.65美元。

美超微財報、財測亮眼，AI族群成為台股今日焦點，AI伺服器三雄緯創、廣達、技嘉出量上攻，技嘉盤中漲幅逼近5%，重返300元關卡，創下4個月以來新高，此外包括英業達、微星、創意、譜瑞-KY也同步走揚，緯穎、AI PC指標華碩、滑軌大廠川湖、IP廠世芯-KY、M31等也上漲1~2%。

但散熱族群表現更搶眼，在AI需求挹注下，奇鋐去年營收591.94億元，年增5.7%，創歷史新高，而雙鴻去年營收127億元、年減8.1%，仍寫下歷史第三高，今日股價整齊上揚，奇鋐、業強接連亮燈漲停，奇鋐以429.5元刷新掛牌新高，外資連續4天買超，自營商也終止連4賣，雙鴻也大漲8%，首度跨越400元關卡，來到歷史新高404元，外資、投信終止連賣，自營商連7買，健策、元山、建準、曜越、泰碩等漲幅也有2~4%。