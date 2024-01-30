華上生醫自主開發的抗大腸直腸癌新藥組合GNTbm-CC-01取得新加坡發明專利

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華上生醫(7427)公告華上生醫自主開發的氟口比苯醯胺組合新藥GNTbm-CC-01合併免疫檢查點抑制劑，經審查取得新加坡發明專利。GNTbm-CC-01已取得TFDA核准函，正進行臨床研究者發起的晚期大腸／直腸癌臨床Ib試驗。

據衛生福利部國民健康署統計，目前大腸直腸癌為台灣所有癌症死亡率第三名，更為癌症發生率第一位，近年來癌症免疫治療(cancer immunotherapy) 的進步，可增加晚期癌症病患的治癒率，免疫檢查點抑制劑是未來治療晚期癌症的主流藥物之一，突破許多癌症的治療瓶頸，不僅能成功縮小一些傳統治療無法對付的腫瘤、延長病患的存活期，增加晚期癌症病患的治癒率，其治療效果還能長期維持。

華上生醫自主開發的腫瘤微環境調控新藥組合GNTbm-CC-01，已陸續審查並通過南非、紐西蘭、澳洲、俄羅斯、台灣、南韓、日本、以色列、加拿大、美國、馬來西亞、墨西哥及新加坡專利許可。

華上生醫表示，本產品之主要作用機制為利用調節腫瘤微環境並活化CTL免疫細胞，當聯合免疫檢查點抑制劑可以達到協同抗癌作用，活化病患體內免疫系統，讓免疫細胞可以重新認識癌細胞，使得免疫系統能有效地針對癌細胞正確反應與攻擊，達到清除腫瘤的目的。