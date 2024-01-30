廣信益群聯合會計師事務所獎學金助大葉大學新生

廣信益群聯合會計師事務所與大葉大學會計資訊學系簽訂合作備忘錄，提供113學年入學新生獎學金1名，獲選的學生每學期將獲得新台幣3萬元的學雜費補助，事務所也將提供實習及就業機會，產學攜手協助學生養成專業能力。

廣信益群聯合會計師事務所所長許進興指出，大葉大學會資系與台中市會計師公會合作全職實習，這幾年都有學生到廣信益群聯合會計師事務所實習，大葉大學的學生態度認真積極，從他們身上也感受到會資系扎實的專業訓練，因此事務所不只是樂於提供實習名額，更希望把優質人才留在中台灣，為了鼓勵好人才就讀大葉會資系，特別提供新生獎學金，將擇優選出1名113學年入學新生，每學期頒發新台幣3萬元的獎助學金鼓勵學生勤奮向學，四年合計24萬元，事務所也將提供在學期間的實習機會，幫助學生累積實務經驗，接軌產業，成為會計領域的菁英人才。

會資系副主任楊秉森表示，大葉大學會資系落實德國師徒制，老師引領學生到會計師事務所見習、實習，進而銜接就業，大四的全職實習更是系上一大特色，與台中市會計師公會合作，媒合學生大四最後一個學期前往事務所實習，參加全職實習的學生不僅能提前接觸職場，更獲得未畢業先就業的留任機會。廣信益群聯合會計師事務所一直是系上實習的好夥伴，感謝許進興所長對學生的高度肯定，並提供新生獎學金向會資系預約未來人才，期盼產學攜手能夠為產業培育更多人才。因應智慧商業趨勢，會計資訊學系也將在新學年度更名為會計與資訊管理學系，幫助學生迎戰數位浪潮，提升就業競爭力，拓展職涯面向。