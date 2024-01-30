跟上演唱會經濟 義大皇家、天悅推「義起搖滾吧」住房專案

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國際巨星「紅髮艾德」本周末即將在高雄世運主場館初登場，義大皇家酒店及天悅飯店聯合推出「義起搖滾吧」住房專案，於2月3日帶著當日演唱會門票入住皇家酒店的豪華家庭房1晚含翌日自助式早餐2客，優惠價只要6,888元起；或是入住天悅飯店的溫馨家庭房1晚及翌日自助式早餐2份，優惠價格僅需5,888元起，每人加價皆只需1,500元並含翌日自助式早餐1客。此專案皆可享飯店到會場的免費來回接駁服務，讓歌迷們毋需大費周章與人潮相擠轉車，就能輕輕鬆鬆到會場，悠悠哉哉回飯店。

另外，義大皇家酒店與天悅飯店亦推出搭配遊樂園的住房優惠。自即日起至3月31日止，義大皇家酒店推出「玩樂瘋義大」住房專案，入住山景客房或雅緻家庭房1晚，含翌日自助式早餐 2 客和義大遊樂世界成人票 2 張，優惠價只要4,999元起；天悅飯店則推出「揪IN義起玩」住房專案，入住雅緻客房住宿1晚，含翌日自助式早餐2客和義大遊樂世界成人票2張，專案優惠價只要4,299元起。每人加價皆只需1,200元，並含早餐1客及義大遊樂世界成人票1張。

兩館飯店再加碼只要出示「1-3月任一演唱會票根」或是與「黃色小鴨 Rubber Duck」之合照，即可享升等至面對摩天輪美景的豪華家庭房或含有2張雙人床的溫馨家庭房。活動專案每日限量10間，訂房詳情可至兩館官網查詢。