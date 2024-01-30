「電」力加持 台塑、南亞營運添力

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半導體、電子產業庫存調整壓力趨緩，新應用持續活絡開展，搭配新能源等趨勢，南亞（1303）、台塑（1301）旗下電子材料及轉投資電子事業營運動能回穩推進，搭配新產部署計畫就位發酵，強化長期多元收益能量。

南亞兩岸銅箔可支應4G、5G用銅箔基板，且新能源車須搭配鋰電池，投資興建嘉義銅箔四廠；塑膠材料加工業務全面往高階醫療及高端電子材料發展；南電因應ABF載板需求暢旺，持續擴建應用於5G通訊、網通產品；南科奈米晶片產能提升。

此外，台塑轉投資事業之電子、新能源佈局也持穩開展。除日前宣告的台灣德亞瑪、台塑德山整併，擴大搶進半導體特用化學品外，持股29.06％的台塑勝高公司12吋矽晶圓二廠新建工程，預估2024年投產試車。

台朔重工公司（持股32.92％）麥寮廠區4部0.66MW陸上風機，汰換為3部4.2MW機組（合計12.6MW），預估2024年9月商轉。

台塑新智能公司（台塑、南亞各持股25％）在彰濱工業區轉投資2.1GWh磷酸鋰鐵電芯廠，預估2024年7月產出第1顆電芯。對搶進電子、新能源佈局大舉助力。

台塑表示，塑化本業持續轉型升級，今年仁武醫材中心（含雙離子高分子複合膠粒）、仁武電解液去瓶頸案預估4月、7月相繼完工，仁武碳纖擴建案預估2025年4月完工，有助開拓醫療、碳纖、電解液等利基應用。

台塑持股22.66％的台塑美國公司德州PP廠擴建工程，年產能增加25萬噸，預估投資5.6億美元，2024年2月完工。台塑主導的美國德州1-己烯廠新建工程，年產能10萬噸，預估投資2.1億美元，2025年12月完工，有助支援石化高值化計畫。