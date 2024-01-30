《盤中解析》權王乏了 多空對峙18100

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【時報記者郭鴻慧台北報導】美股四大指數昨夜齊揚，標普500指數更站上4900點、再寫新頁，帶動日韓股市今早隨之揚升。而台股繼昨日受外資連7買助拳股匯雙升，大盤更直接晉級18100關後，今早在台積電(2330)開低6元領跌下，大盤也開低36.18點、為18083.45點，疲態顯露，並在半導體族群及金融、觀光、重電等紛紛走低下，指數一度遭逼退18100城池，所幸電通、生醫族群援兵及時趕到，多空於18100門前展開對峙。

分析師指出，大盤指數開盤震盪開低走高，扣除台積電下跌的影響，台股今日其實是上漲的，櫃買指數來到波段高點。挾著道瓊、科技股再創新高，配合台幣持續升值，台股動能十足，預期萬八將能守住，但將會維持高檔震盪格局。

盤面上，台積電(2330)開低壓在平盤下方整理；美超微財報優於預期，相關概念股緯創(3231)、廣達(2382)等齊揚升；散熱族群多頭士氣如虹，奇鋐飆漲6.7%、力致(3483)漲幅在3%以上；聯發科(2454)週三法說即將釋出展望，多頭守在平盤上方；AI想像題材續燒，神盾(6462)、巨有(8227)等漲幅漲幅超過4%；華城(1519)今日站上400元大關，再創歷史高，漲幅逾2.5%；亞矽(6113)續強，再鎖漲停41.4元。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸表示，大盤在兔年封關前表現持續亮眼，在晶圓龍頭大廠的帶動下，指數突破萬八，雖然受到春節長假影響持股意願影響，不過整體來看半導體產業今年的獲利數據有望報喜，加上這波美股多頭強勢未歇，並由科技大廠領軍上攻，有利於龍年紅盤後的台股行情續強。

尹乃芸指出，本週美股超級財報週包括超微、高通、Meta、蘋果等重量級大廠將登場，預期龍頭大廠的財報與市場展望，將左右AI產業與供應鏈的投資情緒，且台股將於2月5日兔年封關，指數高檔震盪可能性高，但金兔年有望順利封關收紅。