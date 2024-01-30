全民追鴨中 高雄福容推一系列活動

「高雄冬樂園」開幕2天就吸引高達60萬人朝聖，這回黃色小鴨不僅攜伴重返高雄愛河灣，為期1個月的展期，每日晚上6點至10點，每半小時更搭配燈光展演，讓港灣城市搖身一變炫麗舞台。全民追小鴨的旅遊商機，也讓飯店業搭上這波熱潮，距離黃色小鴨最近的「福容大飯店 高雄」，特別推出一系列活動，從黃色小鴨打卡牆、正版授權貼紙、小鴨點心、小鴨伴手禮、DIY手作課程等等。

福容高雄店跟市議會站旁的福容徠旅皆推出專屬打卡牆，能與可愛的黃色小鴨合影，拍照上傳社群就能獲得長寬8公分的黃色小鴨貼紙，一店限量2,000張，送完為止。

主打從房間就能看見鴨屁屁的福容高雄店，全館250間客房中，就有多達70間房型能看見黃色小鴨的可愛身影，圓滾滾的鴨屁屁讓人看了超療癒。入住豪華雙床愛河景5,699元起，含自助早餐、福隆海洋溫泉粉、限量小鴨造型禮品組，每日限量5間，會員價5,015元起，再加贈1位150公分以下的兒童免費入住。雙人入住行政景觀套房7,099元起，不僅能看小鴨，還能將高雄港景盡收眼底，遠眺旗津燈塔，在房間裡就能欣賞夕陽西下的浪漫景緻。

來到高雄追小鴨，吃喝玩樂也要一次滿足，只要在愛河灣拍小鴨美照，再到「福容大飯店 高雄」的臉書貼文留言曬小鴨照片，就能獲得「300元餐飲抵用券」，吃鍋物、吃簡餐、喝咖啡皆可使用，限量贈送100組。另外還有超應景的小鴨造型棋餅伴手禮，每盒2入188元，還有超萌的小鴨點心，甜而不膩的芝麻紅豆內餡，1入66元，兩入128元，享福會員可再享88折起。在黃色小鴨展出期間凡穿著黃色服飾，再享田園咖啡廳9折優惠。