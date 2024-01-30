1／30期貨市場掃描

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美股

美國財政部預測的第一季融資規模少於預期帶動公債殖利率下挫，激勵美國四大指數在科技巨擘財報、聯準會（Fed）利率決策公布前夕全面拉尾盤跳高。

道瓊工業平均指數1月29日終場上漲0.59％（224.02點）、收38,333.45點，連續第3個交易日創歷史收盤新高。那斯達克指數上漲1.12％（172.68點）、收15,628.04點，創2022年1月3日以來收盤新高。標準普爾500指數上漲0.76％（36.96點）、收4,927.93點，創歷史收盤新高。費城半導體指數上漲1.06％（46.17點）、收4,388.27點。

財政部29日公布，Q1的融資金額預料將達7,600億美元，比先前估計短少550億美元。這激勵公債價格走強、殖利率下殺。MarketWatch報價顯示，紐約債市29日尾盤時，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089％。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。）

10年期公債殖利率曾在去（2023）年10月攀升至16年以來新高，當時是受到財政部大量發行公債、Fed可能把利率長時間維持在高檔影響。

CapitolSecuritiesManagement經濟策略長KentEngelke指出，財政部更新的融資計畫激勵公債價格走揚，進而帶動美股走高。他說，「一切都跟利率有關。」

值得注意的是，貝萊德（BlackRock）將美國股市的整體投資評等從「中立」調高至「加碼」。投資人也在等待科技巨擘財報出爐。微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Facebook母公司MetaPlatforms、超微（AMD）都將在本周公布財報。波音（Boeing）、默沙東藥廠（Merck）等道瓊成分股的財報也會在本周揭曉。

另外，聯邦公開市場委員會（FOMC）將於本周三（31日）公布貨幣政策會議結果，而眾所矚目的12月非農就業報告則預定周五出爐。CarsonGroup市場策略長RyanDetrick表示，今日是暴風雨前的平靜，本周股市將備受財報、Fed、就業報告及地緣政治風險影響。鑒於股市已來到歷史高，一旦投資人感到失望，勢必會導致美股出現震盪。

Detrick認為，Fed主席鮑爾（JeromePowell）的態度大概會略趨保守，央行不希望重燃通膨、將削弱3月的降息預期。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨1月29日收盤下跌1.23美元或1.6％至每桶76.78美元，因中國房地產市場的危機再度引發需求擔憂，蓋過了中東緊張局勢的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌1.12美元或1.4％至每桶81.83美元。香港高等法院正式對中國恆大集團（03333.HK）頒布清盤令。1月29日，中國恆大發布公告表示，根據香港聯合交易所有限公司指示，中國恆大集團的股份於1月29日上午10：18起，根據主板上市規則暫停買賣。

美聯社1月27日報導，葉門胡塞武裝26日向在亞丁灣水域巡邏的美國卡尼號驅逐艦發射一枚導彈。一名美國官員指出，胡塞武裝對卡尼號的襲擊是該組織自襲擊紅海船隻以來首次直接攻擊美國軍艦，這次襲擊代表著該海域對抗的進一步升級。

胡塞武裝的此次導彈襲擊雖然沒能對卡尼號驅逐艦造成傷害，但擊中了英國油輪「馬林·羅安達」號。該油輪上載有22名印度籍船員和1名孟加拉籍船員，在接到呼救信號後，印度海軍派遣了在亞丁灣部署的驅逐艦協助滅火。

全球第三大油田服務公司貝克休斯（BakerHughesInc.）報告表示，截至1月26日，美國石油與天然氣探勘井數量較前周增加1座至621座，為連續第二周增加。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前周減少1座至559座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量，通常有3-6個月的落差，貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井（鑽機）數量。

貝克休斯的數據顯示，截至1月26日，美國石油探勘井數量較前周增加2座至499座，天然氣探勘井數量較前周減少1座至119座。與去年同期相比，美國石油探勘井數量減少110座，天然氣探勘井數量減少41座，水平探勘井數量減少146座。

美國能源部數據顯示，1月19日當周，美國原油日均產量較前周1,330萬桶的新高水平大減100萬桶至1,230萬桶，因嚴寒天氣令巴肯頁岩的生產遭受重創的影響。挪威睿咨得能源諮詢公司（RystadEnergy）報告預估，美國原油日均產量將從2023年的1,300萬桶，增加至2024年的1,330萬桶，因大型石油公司包括埃克森美孚（ExxonMobil）以及雪佛龍（Chevron）都計劃在2024年提高資本支出預算。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨1月29日全面下跌，因預期產量以及供應增長的影響。3月玉米期貨收盤下跌1.3％至每英斗4.4025美元，3月小麥下跌1.1％至每英斗5.9350美元，3月黃豆下跌1.2％至每英斗11.9425美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）3月棉花期貨1月29日下跌0.1％至每磅84.26美分，3月粗糖期貨下跌1％至每磅23.53美分。

標準普爾全球公司（S&PGlobal）報告表示，今年美國黃豆與玉米產量均有望創下新高。今年美國玉米種植面積預估將年減1.7％至9,300萬英畝，黃豆種植面積則預估將年增2.3％至8,550萬英畝。玉米產量預估將達到153.9億英斗，與2023年創紀錄的收成持平或略高；黃豆產量將達到44.8億英斗，比2021年創紀錄的產量高出1,800萬英斗。

《農場期貨》雜誌報導，其對農民的調查顯示，今年春季美國玉米種植面積預估為9,280萬英畝，黃豆種植面積預估為8,500萬英畝。美國農業部則是預估，今年玉米播種面積將為9,100萬英畝，黃豆播種面積為8,700萬英畝。美國黃豆產量預期將創下新高，玉米產量雖然低於2023年，但也將是產量突破150億英斗的第四個年度。

國際穀物理事會（IGC）1月報告表示，理事會對2024/25年度全球小麥供應和需求的首次預測顯示，小麥收成預期將略有增加，單產可能提高，此足以彌補小麥種植面積小幅下降的影響。小麥消費量預計將達到去年的創紀錄水準並超過產量，這可能導致期末庫存進一步下降，降至六年以來的最低水準。小麥貿易量預期將小幅回落，包括對中國和歐盟的交付量減少。

IGC本月報告預估2023/24年度全球穀物產量將年增3,800萬噸至創新高的23.07億噸，較去年11月的預估上調1,200萬噸。其中，小麥產量預估將年減1,600萬噸至7.88億噸，但較去年11月的預估上調100萬噸；玉米產量預估將年增6,500萬噸至12.3億噸，較去年11月的預估上調700萬噸；黃豆產量預估將年增2,100萬噸至3.92億噸，較去年11月的預估則是下調300萬噸，主要因為巴西產量預估下調的影響。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨1月29日收盤上漲8.5美元或0.4％至每盎司2,044.6美元，因中東局勢緊張提振避險需求；美元指數上漲0.02％，3月白銀期貨上漲1.7％至每盎司23.251美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲1.9％至每盎司938.3美元，3月鈀金期貨上漲2.1％至每盎司981.2美元。

美聯社1月27日報導，葉門胡塞武裝26日向在亞丁灣水域巡邏的美國卡尼號驅逐艦發射一枚導彈。一名美國官員指出，胡塞武裝對卡尼號的襲擊是該組織自襲擊紅海船隻以來首次直接攻擊美國軍艦，這次襲擊代表著該海域對抗的進一步升級。

金拓新聞發布的每周黃金調查顯示，本周（1.29~2.2）金價預期上漲。在針對專業人士的調查中，36％認為本周金價將會上漲，21％預計將會下跌，43％預期本周金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。在普通投資者的投票當中，有48％認為本周金價將上漲，29％認為將會下跌，23％認為將會盤整。

戴阿德利安資產管理公司（AdrianDayAssetManagement）總裁戴阿德利安（AdrianDay）認為，通膨數據放緩將會提振金價。美國商務部周五（26日）公布，剔除波動較大的食品和能源價格後，美國去年12月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增2.9％，創下近三年以來最低增長，低於前月的增長3.2％，以及市場預期的增長3％。核心PCE的變化是市場預判聯準會政策的重要指標之一。

SIA財富管理公司（SIAWealthManagement）首席市場策略師席斯基（ColinCieszynski）認為，聯準會的鴿派態度可能不如華爾街所希望的那麼溫和，這可能會帶動美元上漲，並給金價帶來阻力。聯準會本周（1月30-31日）將舉行今年首次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議。市場普遍預計聯準會將連續第四次將利率維持在5.25-5.50％的區間不變，市場密切關注聯準會是否釋出何時開始降息的訊號。

期貨經紀商RJOFutures資深市場策略師喬利（FrankCholly）表示，金價預期將會陷入整理，稱聯準會更有可能將利率維持在較高水平更長的時間，而不是立即降息。喬利表示，他預計聯準會在一段時間內不會採取任何行動，至少在六月以前。喬利表示，金價如果維持在每盎司2,000美元以上價位都是較為積極的，上方的每盎司2,100美元將是主要壓力，而如果跌破每盎司2,000美元的話，預期支撐位在每盎司1,950美元。