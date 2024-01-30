榮成兩岸取得碳權 低碳紙箱獲國際產品碳足跡認證拔頭籌

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工紙大廠榮成（1909）今（30） 日宣布，成為全台首家取得 ISO14067國際產品碳足跡認證的造紙企業，因應全球碳關稅政策，將為提供客戶符合永續規範之低碳紙箱。

接軌國際低碳轉型趨勢，榮成從2003年即發展核心環保技術，除建立碳管理制度、導入最新低碳環保技術，因應碳管制分別在兩岸進行碳權布局，在台灣榮成於2020年通過環境部抵換專案註冊申請，預計於2030年可取得23萬噸碳權。

在大陸碳市場及碳總量管制之下，榮成透過核心環保技術並經由碳核配額取得碳權，目前 持有大陸碳權盈餘量 52.87 萬噸，包括上海交易所碳權 49.85 萬噸、湖北交易所碳權3.02萬噸，預計潛在出售利益約人民幣 3,838萬元。

榮成低碳紙箱導入國際 ISO14067產品碳足跡方法，以此進行紙箱生命週期環境影響評估與碳足跡盤查，經第三方查驗 機構 BSI 認證取得證書。

榮成身為亞洲前五大工紙業者，以「循環科技為美好明天」為企業使命，積極且重視永續與營運共存 的商業模式，榮成低碳造紙以高於法規標準，使用超過99％以上回收紙做為原料，透過從回收廢紙、廢 紙散漿、造紙等一條龍生產，成為造紙業界標竿。

榮成為客戶設計客製化綠色包裝解決方案，將 生產與設計融合環保概念及最低成本思維，並創新設計以紙板作為緩衝材代替塑料使用，創造出最符 合國際 ESG 倡議理念產品，重新定義賦予「紙」的價值，讓「綠色包裝」有更多元的應用方式。

為實現榮成邁向2050淨零碳決心，榮成台灣5座綠色包裝廠2023 年已全數完成產線自動化及智慧化 升級，產品運輸優化改善及包裝廠內鍋爐燃料從重油汰換為天然氣，實質減碳效益每年超過4％，空氣污染物平均減少46％，未來將持續增加電動搬運機具占比，減少柴油用量，使減碳落實到各個生產環節。