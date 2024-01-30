受累美國出口管制 半導體測試設備商泰瑞達撤中國業務

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外電報導，全球最主要半導體測試設備商泰瑞達（Teradyne）發言人表示，在美國出口管制，導致供應鏈中斷後，公司去年從中國撤出價值約10億美元的製造基地。

報導指，泰瑞達蘇州工廠是其半導體測試設備的主要製造基地，並將其分包給代工商偉創力（Flextronics）。在美國於2022年10月發布限制出口半導體製造設備，以防止美國技術被用作幫助中國軍方後，泰瑞達將其生產基地轉移出去。

近年來，隨著中美科技戰的加劇以及美監管機構限制晶片製造等敏感技術的貿易，許多美國公司一直在努力減少對中國的依賴。

泰瑞達全球合規與道德總監Brian Amero上周在年度出口博覽會上表示，公司在中國製造活動必須獲得緊急授權才能繼續，認為這樣做風險太大，因此將製造業務遷出中國，而且花費龐大。

Amero表示，儘管獲得了授權，但部分供應商仍不會向該公司發貨，導致供應鏈中斷。泰瑞達稱，美國於2023年10月更新規則時，為晶圓製造後使用的測試設備制定了例外規定，最終減輕法規影響。

他說，雖然泰瑞達並不是這些規則的直接目標，但該公司受到了這些規則的重大影響，「這體現在市占率上」。

截至去年10月1日的三個月中，中國市場佔泰瑞達營收的12％，而2022年同期比例為16％。