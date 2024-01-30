航運股Q1續揚帆？農曆年後航運價法人這樣看

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2024/1/26 SCFI指數為2,179.09點，WoW-2.7%；美東線為6,413美元/FEU，WoW+2.41%，美西線為4,412美元/FEU，WoW+2.13%，歐洲線運價為2,861美元/TEU，WoW-5.58%。SCFI指數出現12/2023以來的首次轉跌，歐洲線運價連兩周走跌，美洲線運價漲幅持續縮減。農曆年後進入需求空窗期，船舶陸續返回亞洲港口後，航商調度將相對具有餘裕，預期運價將呈現高檔回落。

歐洲線運價續跌，美洲線運價漲幅縮減：

2024/1/26 SCFI指數為2,179.09點，WoW-2.7%；美東線為6,413美元/FEU，WoW+2.41%，美西線為4,412美元/FEU，WoW+2.13%，歐洲線運價為2,861美元/TEU，WoW-5.58%。SCFI指數出現12/2023以來的首次轉跌，歐洲線運價連兩周走跌，美洲線運價漲幅持續縮減。

農曆年後進入需求空窗期，運價將呈回落：

隨時序接近農曆春節，貨量增長幅度將逐漸趨緩，農曆年後進入需求空窗期，船舶陸續返回亞洲港口後，航商調度將相對具有餘裕，預期運價將高檔回落，運價止跌時機將視2024/3中旬需求恢復狀況而定。此外，2024年貨櫃市場運力增速逾9%，隨年後新船陸續下水，亦將逐漸緩解紅海危機事件導致的供給吃緊狀態。

展望後市，紅海危機事件的持續性以及貨櫃市場新船大量下水仍是運價走勢的最大變數。若航商繞道好望角成為常態，儘管尚未能扭轉產業供過於求的結構，然在市場供給過剩缺口縮小之下，航商的獲利及評價仍有望獲得提升，反之則運價將再度回落至損平點附近震盪。