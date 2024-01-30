男買賣場牛排煎「拉肚子掛急診」 業者回應了

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高雄1名陳姓男子昨晚到賣場購買牛排煎，吃完卻拉肚子、掛急診，憤而回到店內要求退貨，質疑肉品本身臭掉有問題。對此，業者回應，同批上架的肉品無消費者反映問題，尊重消費者申訴，將積極協助了解顧客狀況。

陳姓男子指出，1月29日晚上6時許，他到楠梓某賣場購買2盒牛排，晚上10時煎烤，「吃完1盒不舒服，感覺怪怪的」，事後就拉肚子、掛急診。他說，檢查第2盒發現也臭掉，未料其友人協助拿去退貨後，換回來的第3盒肉品又是壞掉的。

陳先生今到台灣消保協會申訴並現身說法，自己跑去賣場理論，可是店員卻推說即期品就有可能是壞的，「我覺得不合理所以就跑來消保協會申訴。」

台灣消保協會執行長徐邦瀚認為，賣場簡直是拿消費者的健康開玩笑，怎麼能認為即期品就有可能是壞的！如果真的是這樣的認知上架商品，那麼是拿消費者的健康賭嗎？只要有食安疑慮它就不該上架。

徐邦瀚指出，換貨只是基本的，業者應更積極處理，除將問題商品下架，更要對期保存商品的環境做嚴格的檢查，也要對提供商品的廠商更嚴格要求把關，最主要的是對於即期品的認定，食品應該要有更新鮮的保存期限的判斷。

台灣消保協會並說，業者更應該對消費者做出合理賠償，除了3倍的商品賠償金外，消費者的醫藥費也應合理賠償，依消費者保護法第7條規定，業者對其所提供的商品或服務，沒有安全或衛生上的危險應負無過失責任，也必須對商品的瑕疵負起連帶賠償的責任。

對此，業者回應，經內部調查，同批上架的肉品全國目前無消費者反映問題，包裝也有說明色澤與味道屬於正常，且都在效期之內，「但對於消費者購買後、到用食前的保存方式不清楚，也有可能影響肉品新鮮」。業者也強調，後續會協助了解顧客的狀況，待顧客提出醫師相關診斷證明再進一步協助。