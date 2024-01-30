凱基證去年獲獎數刷新紀錄 將以成為亞洲領先金融企業為願景

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

凱基證券2023年寫下亮眼成果，國內外獲獎數總計達77座，連續兩年創新高紀錄，獎項涵蓋財富管理、客戶服務、數位創新、研究分析、ESG及永續金融等。凱基證券將持續以成為亞洲領先的金融企業為願景。

凱基證券表示，憑藉卓越金融專業、服務與亞太布局完整優勢，專業團隊多次榮獲國內外財經媒體、主管機關、外資法人及專業機構肯定，穩居業界領導品牌。

凱基證券落實「以客戶為中心」的核心價值，提供多元完整的服務，例如推出理財影音節目「凱基股股漲」幫助投資人掌握每日市場趨勢、首創「一對一專家陪跑」提供一站式投資理財解決方案等，持續傾聽客戶的聲音，不僅為年度唯一獲頒臺灣客服中心發展協會「最佳客戶服務企業」獎之券商，更摘下金融服務評鑑大賞「服務品質獎」、財訊金融獎「券商客戶推薦獎」等殊榮。

此外，凱基證券財富管理業務堅持「不為產品找客戶，為客戶找適合的產品」與客戶共好的精神，打造專業銷售、理財顧問及產品平台服務團隊，2023年囊括多項財經媒體年度大獎，包含今周刊財管評鑑「最佳財富管理券商獎」等10項大獎、財訊財富管理大獎「最佳財富管理」等6座獎項，傲人成果持續領先同業。

在數位創新方面，凱基證券用科技打造溫暖友善金融環境，幫助投資人輕鬆理財，推出多項貼心服務包含「APP免登入」即可體驗多項投資資訊服務、「雲端鷹眼通」功能抓準出手時機、定期定額「日日扣」彈性調整投資策略等，榮獲金彝獎傑出金融創新獎、數位金融獎2項大獎、金峰獎十大傑出創新研發獎、金漾獎創新商模獎等獎項肯定。

更積極優化客戶體驗及流程，陸續奪得FCA創新商務獎、Red Hat亞太區創新獎及IDC未來企業大獎等榮耀，期以幫助客戶朝向「智在投資」的目標邁進。

此外，凱基證券活絡資本市場、推動經紀業務、打造多元商品，例如積極推廣ETF、權證商品以豐富客戶投資組合、蟬聯證交所、櫃買中心等主管機關獎項肯定。

而凱基投顧長期累積的研究實力，協助凱基證券的外資機構業務市占率長居本土券商的龍頭，專業團隊獲國際財經權威媒體亞元雜誌（Asiamoney）最佳研究券商等4項大獎、機構投資人雜誌（Institutional Investor）台灣最佳分析師等5項大獎表彰，也持續創下亮眼成果。

不僅業務成績豐碩，凱基證券推動公平待客、永續金融同樣交出亮眼佳績，除了領先同業獲頒「APP無障礙認證」，更進一步成為首家取得多扶協會營業場域「無障礙環境認證」的券商，建立公平待客新里程碑；並致力與弱勢共好、與環境共生兩項目標。

凱基證券積極投入志工活動，2023年主動發起淨灘活動場次達44場、參與人數近千人，再次寫下國內金融業第一的紀錄，獲財訊「最佳公益推動獎」肯定，而員工餐廳將日常飲食結合ESG落實減碳行動，獲頒綠色餐飲指南「綠食先行獎」更是創下金融業首例。