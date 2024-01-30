恒大帝國崩壞 骨牌效應波及誰？

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30年前中國恒大董事會主席許家印白手起家，一手打造的恒大帝國，29日遭香港高院宣告清算，成為大陸房企「爆雷潮」中首家宣布破產的指標房企。市場人士坦言，打從一開始，恒大想完成債務重組的機率就很渺茫，該集團合計負債高達人民幣（下同）2.5兆元，很難找到接盤人。

昔日的大陸首富 恒大如何走到這一步？

恒大的興衰，堪稱是過去20年大陸地產業起落的縮影。2008年金融海嘯席捲全球，大陸推出4兆元救市計畫，其中多數資金流向地產基建，房地產自此一飛沖天。恒大搭上這波起飛的風口，靠著高槓桿操作，在大陸瘋狂購地推建案，同時將觸角延伸到金融、旅遊、健康、新能源車，甚至在海外攻城掠地。

恒大董事長許家印出生於河南省周口市的農村，因大陸改革開放而赴深圳發展，任職中達貿易公司。直到1994年，在廣州成立鵬達房地產公司。三年後，許家印成立恒大地產，恒大集團快速發展，2017年10月發表的「胡潤中國富豪榜」顯示，許家印以2,900億元資產成為大陸首富。

但大陸官方於2020年對房企設下「三道紅線」規範後，超高槓桿的恒大2021年率先爆雷，進而點燃大陸房產業一連串債務危機。

恒大2021年爆雷，出售資產自救的希望也頻頻落空。早在2022年6月，佳盛環球就以債權人身分向香港法院申請對恒大的清盤呈請，當時恒大表示公司積極與債權人協商推動境外債務重組，但2023年9月許家印被依法採取強制措施，11月又傳出許家印在香港的兩處價值超過15億港元的豪宅被債權人接管，恒大重組之路未見明確轉機、前景風雨飄搖，終於在今年1月29日，香港高院正式向恒大發布清算令。

恒大事業版圖 圖／美聯社

負債人民幣2.5兆 港府發清盤令

昔日大陸房企巨無霸恒大集團，最終在龍年春節前夕落到破產清算的局面。香港高院29日上午正式向中國恒大集團發出清盤（清算）令，恒大系港股上市公司：中國恒大、恒大汽車、恒大物業當日上午10時許公告停牌，停牌前股價已分別大跌20.87％、18.21％、2.5％。

恒大涉及的債務金額龐大。恒大地產2023年11月公告，截至當年10月底，恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約3,013.63億元，逾期商票累計約2,059.33億元，但這些只是顯性的逾期債務，還有更多隱性債務。例如恒大理財產品逾期未兌付的部份、恒大關聯公司的借款逾期、訴訟官司等。

綜合外媒報導，負債高達人民幣2.5兆元的恒大「爆雷」事件最早可追溯到2021年，為了續命，恒大曾經七度對清算聆訊提出延期，拖延至今年1月29日，最終決定命運的判決只花費約半小時。香港高院法官當日表示，恒大債務重整方案欠缺進展、資不抵債，因此向恒大發出清盤令。

專家表示，估計整個清盤過程至少需時5年，期間若恒大還能提出新的重整方案，或有「救火隊」進場，在得到清盤人支持後，提交到法院和債權會議仍可能取消或暫停清盤令。但恒大問題龐雜、債務巨大，在清盤情況下債務重整幾乎是不可能的任務。

恒大帝國破產大事紀

爛尾樓逾160萬間 恒大清算再衝擊陸房產市場

中國恒大集團遭香港法院發清算令，預料將為陸房產市場再度帶來衝擊。法人解讀，此舉是官方正式出手對當地房產危機加速「拆彈」動作，雖然對經濟負面影響陣痛難免，但中長線有望逐步化解外資所擔憂中國大陸面臨企業違約增加、信貸成長放緩，以及消費者支出下降的通縮壓力。

在香港法院發出清盤令後，恒大總裁肖恩回應：「法院的裁決結果和我們的初衷相悖，對此我們只能表示已盡全力、非常遺憾。」但他也強調，這次被清算的主體是在香港上市的中國恒大，目前恒大集團以及其他做為獨立法人的境內外子公司管理經營體系則保持不變，會穩步推進「保交樓」工作。迄今，恒大留下的「爛尾樓」遍布全國，項目超過1,300個，其中江蘇、廣東等省份有超過百個。恒大爛尾樓多達162萬間，至今等候交樓的「苦主」人數涉及約500萬至600萬。

富達國際在地經濟活動追蹤系統顯示，疫後大陸經濟呈「雙軌」增長形態，服務業與工業引領經濟增長，房地產業則反向拖累增長，反映大陸政府致力推動經濟朝「高品質增長」，而非不惜一切代價追求數字上的經濟增長目標。儘管房地產等部分產業面臨結構性轉變的逆風，但大陸適時推出有力的政策應對，也抵銷部分經濟下行風險。

房地產危機是金融市場關注潛在風險之一。恒大集團29日遭強制清算，華南投顧董事長儲祥生表示，「恒大風暴」延燒一段時間，可從兩面向分析：第一是中國房市情況真的很糟，已接近不能再拖的時間點；第二是官方加大出手力道，救股市後要救房市，目標明確要維持市場穩定，避免擴大演變至系統性風險，房市問題窟窿大到難以短時間解決，類似事件可能會再度發生。

摩根士丹利則指出，中國尚未對債務通貨緊縮採取全面應對措施風險，而通膨下降，以及預期2024下半年政策寬鬆，可望扮演支撐景氣復甦關鍵，中國官方也正在努力應對債務、人口和通貨緊縮等挑戰，但大環境下「去風險化」更加困難。

台新投顧副總經理黃文清分析，除恒大集團爆雷之外，大型房企碧桂園美元債違約，市場下修經濟預期，帶動外資持續出逃，大陸自2023年10月以來允許地方發行特殊再融資債、增發國債來降低短期違約風險，目前仍面臨房企違約、潛在的系統性、政治、地緣政治等風險，經濟長期下行壓力偏大。

另在政策面上，中國國務院先期發布14號文，將引導房市雙軌制，若地方政府出資購買民營房企庫存，將降低房企違約機率，但低價房供給增加，將使房價下跌，違約房企資產減值幅度有可能大增。

內外資法人看恒大清盤對大陸經濟影響

恒大骨牌效應 台灣房市會受影響嗎？

恒大集團遭香港高等法院頒布強制清盤令，寒蟬效應引發各界關注。國內建商分析，台灣數波不動產信用管制已微調風險控管，建商普遍口袋已深、有一定現金流，不致被波及，且與台灣房市二者早已脫鉤。但恒大清算恐對其他尚在債務重組的大陸房企以及百萬購房人造成影響，成為大陸經濟增長最大的灰犀牛，骨牌效應不可小覷。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，大陸對於房地產放款有過度集中現象、房地產業占GDP比重高達25％，台灣房市相對較健康，恒大被下清盤令應不會在台灣引爆危機，但大陸官方未如預期出手。

華固建設總經理洪嘉昇直言，早在三、四年前恒大爆發財務危機，房市就已經被打預防針，迄今該曝險的金融機構都已曝險、該打房的政策都已陸續出籠，台灣建商財務體質健全、房市更健康理性，不會受恒大事件影響。

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