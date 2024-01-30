築間韓風烤肉新品牌再＋1，「朴庶」首店插旗基隆開幕祭5折優惠

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朴庶韓國烤肉公社以韓國貓歐巴朴社長作為IP角色率領旗下王牌社員抵達台灣趣味的職場日常發揚傳達韓國烤肉文化。圖／築間餐 飲集團

搶攻「單身經濟」與「獨食商機」，築間餐飲集團繼「燒肉Smile」之後再創主打韓式個人烤肉品牌「朴庶韓國烤肉公社」，首店插旗基隆並將於2月3日開幕營運，開幕當天內用整單五折優惠。

「朴庶韓國烤肉公社」不僅是築間旗下第二個韓國烤肉品牌，也是集團的第五個燒肉品牌，更是基隆潮境公園及八斗子漁港知名景點的第四家門店，車程三分鐘距離內還有「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」及「築間酸菜魚」，不管是吃鍋、吃燒肉通通有。

根據內政部統計推算，「單身經濟」在台灣一年的市場規模就超過5,000億元，「獨食文化」風潮也早從日本延燒至台灣，往日的「餐飲新趨勢」逐漸蛻變為「用餐常態」。築間餐飲集團旗下人氣個人燒肉品牌「燒肉Smile」，自2020年創立以來，截至目前全台總計26間門店，已成為全台最大個人燒肉品牌，挾此氣勢，築間決定再創新品牌擴大搶攻商機。

築間全新品牌「朴庶韓國烤肉公社」插旗「基隆」，推出獨家主打「個人韓式烤肉」，取自韓語「拍手」諧音，藉由趣味的職場日常發揚朴庶烤肉公社的烤肉文化打造「讓人忍不住拍手的韓國味！」，餐點部分提供35款套餐、8道韓系小菜及20款酒水飲品。主餐部分，不管雙拼的豐富享宴(牛五花Ｘ豬五花套餐）或是單獨品嘗「極上牛肋小排」的精緻原味，每份套餐均附越光米飯，湯品可以選擇「朴氏蔘雞湯」或是濃郁潤喉「大發雪濃湯」（擇一）。

另外，「朴庶韓國烤肉公社」專務推薦的「極上和牛專務理事」套餐有A5和牛、牛小排、伊比利豚、白蝦及圓鱈。A5和牛，肉汁飽滿濃郁、入口即化，配上韓式沾醬，牛油香氣唇齒留香，令人驚豔；推薦品項「海鮮室長」，豐盛的鱸魚、海蝦、鮮蚵等海味拼盤，身處基隆，五感皆能感受滿滿鮮味。

「朴庶韓國烤肉公社」首店基隆北寧店規劃44個座位，用餐座位區分別規畫分單人、雙人、四人及六人座位，專屬個人烤爐座位設計，室內設計兼容韓式傳統美學與年輕的活潑元素，一人獨烤、或想多人聚餐同樂都沒問題。延續「紫木槿韓國烤肉」精緻美味，同時以更實惠的價格，讓小資族們能輕鬆享「韓食」。