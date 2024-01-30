築間韓風烤肉新品牌再＋1，「朴庶」首店插旗基隆開幕祭5折優惠

搶攻「單身經濟」與「獨食商機」，築間餐飲集團繼「燒肉Smile」之後再創主打韓式個人烤肉品牌「朴庶韓國烤肉公社」，首店插旗基隆並將於2月3日開幕營運，開幕當天內用整單五折優惠。
「朴庶韓國烤肉公社」不僅是築間旗下第二個韓國烤肉品牌，也是集團的第五個燒肉品牌，更是基隆潮境公園及八斗子漁港知名景點的第四家門店，車程三分鐘距離內還有「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」及「築間酸菜魚」，不管是吃鍋、吃燒肉通通有。
根據內政部統計推算，「單身經濟」在台灣一年的市場規模就超過5,000億元，「獨食文化」風潮也早從日本延燒至台灣，往日的「餐飲新趨勢」逐漸蛻變為「用餐常態」。築間餐飲集團旗下人氣個人燒肉品牌「燒肉Smile」，自2020年創立以來，截至目前全台總計26間門店，已成為全台最大個人燒肉品牌，挾此氣勢，築間決定再創新品牌擴大搶攻商機。
築間全新品牌「朴庶韓國烤肉公社」插旗「基隆」，推出獨家主打「個人韓式烤肉」，取自韓語「拍手」諧音，藉由趣味的職場日常發揚朴庶烤肉公社的烤肉文化打造「讓人忍不住拍手的韓國味！」，餐點部分提供35款套餐、8道韓系小菜及20款酒水飲品。主餐部分，不管雙拼的豐富享宴(牛五花Ｘ豬五花套餐）或是單獨品嘗「極上牛肋小排」的精緻原味，每份套餐均附越光米飯，湯品可以選擇「朴氏蔘雞湯」或是濃郁潤喉「大發雪濃湯」（擇一）。
另外，「朴庶韓國烤肉公社」專務推薦的「極上和牛專務理事」套餐有A5和牛、牛小排、伊比利豚、白蝦及圓鱈。A5和牛，肉汁飽滿濃郁、入口即化，配上韓式沾醬，牛油香氣唇齒留香，令人驚豔；推薦品項「海鮮室長」，豐盛的鱸魚、海蝦、鮮蚵等海味拼盤，身處基隆，五感皆能感受滿滿鮮味。
「朴庶韓國烤肉公社」首店基隆北寧店規劃44個座位，用餐座位區分別規畫分單人、雙人、四人及六人座位，專屬個人烤爐座位設計，室內設計兼容韓式傳統美學與年輕的活潑元素，一人獨烤、或想多人聚餐同樂都沒問題。延續「紫木槿韓國烤肉」精緻美味，同時以更實惠的價格，讓小資族們能輕鬆享「韓食」。