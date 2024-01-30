保險未必是支出的無底洞 專家：風險才是

在收入、支出、資產和負債的範圍內，許多人對保險的定位停留在必須定期要繳納的支出，沒有發生風險，這筆開銷可能就是有去無回，也因此很多人會抱著僥倖的心態，認為只要凡事小心就不會有發生風險帶來龐大的經濟損失！

開設NLP保險會員班的徐承庚老師表示，保險其實是扮演著角色定位是多元的，像是利變型壽險的解約金，被許多人認為是一種類儲蓄的概念，對一些平常比較沒有存錢自律的民眾，這會是約束把一部分收入的錢，流進資產的一種選擇。政府的勞保年金也是一樣的道理，強迫你將你一部分的收入投保勞保，就是在約束國人在未來退休時有一個最基本的勞保退休金，以避免沒錢退休的風險，畢竟不是每一個人都有具備一定程度的理財觀念。另外險種像是意外險或醫療險，當你去試算，如果保費支出會遠遠大於理賠保障，或是沒發生風險理賠，那保費支出就是有去無回了，有些人定義是一種負債！相反地，當理賠保障大於保費支出，那又變成了你的收入，這時就會有一些不肖人士懂得利用保險杠桿的龐大理賠，想在這裡大撈一筆！

徐承庚老師指出，保險看似是一種必要的支出，卻可能會累積（類儲蓄）或槓桿（理賠）出一筆收入，規劃某些保險會增加到你的資產，或是避免讓你的資產遭遇風險帶來慘痛的損失。像是有些人利用高額壽險來預留稅源，來預防遺產稅造成資產的損失；有些人利用高額壽險來預防萬一突然離開人世，有這筆資產來避免家庭入不敷出（收入歸零，支出不斷、變賣資產、增加負債）的風險。

所以保險並不是有去無回的支出，只要能夠找到專業、合適的保險業務，懂得協助你適度地規劃保險在財務規劃裡扮演的角色，這將會是家庭可以持續走更遠的工具之一，尤其是那些沒有資產的人更需要規劃保險。