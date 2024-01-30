1／30盤中熱門焦點股

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今（1/30）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）美超微上修財測助攻AI！奇鋐飆漲停、雙鴻同創掛牌高

AI伺服器大廠美超微（SMCI）上季財報亮眼，並大幅上修全年財測，將全年營收預估值由100~110億美元調高至143~147億美元，激勵盤後股價暴漲10%，就連AI龍頭輝達也勁揚逾2%，帶動AI伺服器、散熱族群今日（30）強攻，奇鋐飆上漲停429.5元，雙鴻盤中也大漲8%，衝上404元，雙雙改寫掛牌新高。

美超微受惠AI需求增加，上季營收36.6億美元，年成長103%、調整後EPS也達到5.59美元，超越市場分析師預期，同時上修2024財年全年營收展望，由100~110億美元拉升至143~147億美元，EPS為5.2~6.01美元，遠超過市場預期的30.7億美元、4.65美元。

美超微財報、財測亮眼，AI族群成為台股今日焦點，AI伺服器三雄緯創、廣達、技嘉出量上攻，技嘉盤中漲幅逼近5%，重返300元關卡，創下4個月以來新高，此外包括英業達、微星、創意、譜瑞-KY也同步走揚，緯穎、AI PC指標華碩、滑軌大廠川湖、IP廠世芯-KY、M31等也上漲1~2%。

但散熱族群表現更搶眼，在AI需求挹注下，奇鋐去年營收591.94億元，年增5.7%，創歷史新高，而雙鴻去年營收127億元、年減8.1%，仍寫下歷史第三高，今日股價整齊上揚，奇鋐、業強接連亮燈漲停，奇鋐以429.5元刷新掛牌新高，外資連續4天買超，自營商也終止連4賣，雙鴻也大漲8%，首度跨越400元關卡，來到歷史新高404元，外資、投信終止連賣，自營商連7買，健策、元山、建準、曜越、泰碩等漲幅也有2~4%。（非凡新聞）

（2）入股歐普仕拚轉型 誠美材低價抗跌

偏光片廠誠美材（4960）在今大盤勢開低震盪走疲之際，早盤卻是開高後，欲小不易，盤中最高價一度來到13.95元，迄中場10：50的市價暫報13.75元，仍持穩上漲1.48%。

公司29日舉行重大訊息說明會，宣布以每股30元價格，向關係人新應材（4749）以3.08億元取得歐普仕化學科技33.7％股權。誠美材表示，歐普仕化學獲利穩定，可望有穩定的投資收益，未來進入董事會，也會尋求技術合作、轉型的機會。

歐普仕成立於2003年，專精於高科技製程用的電子級高純度溶劑代工，主要客戶遍及半導體、以及光電產業國際大廠。伴隨著環保永續意識抬頭，歐普仕公司也有各類電子級溶劑之回收純化技術，用以提供業界製程再利用。

誠美材以3.08億元取得歐普仕化學科技33.7％股權，成為繼廣明實業之外的第二大法人股東，計畫進入該公司董事會。未來兩家公司也會尋求技術合作，期望為誠美材帶來業務轉型的機會，發展多元化經營。

誠美材強調，此投資案主要為持續強化未來營運布局戰略，歐普仕是賺錢的，透過此次股權投資交易案，預期可創造穩定轉投資收益。誠美材希望透過此股權交易案，進一步體現多元化經營策略布局，提升長期股東權益及創造企業永續成長價值。誠美材也將於股東會中報告此關係人交易案，以符合法規指引及公司治理規範。

受到面板需求轉弱，面板廠調降產能利用率影響，誠美材去年第四季合併營收下滑到22.54億元、相比前一季減少13.24％，累計去年全年合併營收約92.38億元，相比前一年減少2.76％。雖然去年第三季在業外收益挹注之下轉虧為盈，不過去年前三季稅後淨損約3.31億元，每股淨損約0.56元。第四季營運仍在低檔，單季恐將續虧。

雖然近期有補償膜缺料、面板漲價等話題，誠美材表示，第一季仍是傳統淡季，目前看來面板廠的產能利用率仍在低檔，預期農曆年假過後才會回升，因此第一季營運表現保守看待。至於日本補償膜大廠ZEON因為年初的地震停工，影響補償膜供貨，市場擔心接下來缺料問題加劇。誠美材表示，目前還要看供應商何時復工，不過先前盤點廠內材料、以及供應商的狀況，缺料問題對於誠美材影響不大。（工商時報 袁顥庭、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.英濟(3294)：智慧行動利基新品激勵今年拚轉盈，今日再衝第二根漲停，且漲停買單高掛萬餘張。

2.雙鴻(3324)：受惠於液冷散熱分歧管開始出貨，今年營運可望逐季成長，大漲5%、直逼400元創高。

3.奇鋐(3017)：散熱題材夯，外資連7買點火，觸及漲停429.5元，改寫天價。

4.健策(3653)：卡位AI伺服器商機太靚，712元形成短底，早盤逆揚逾5%，重返5日線。

5.蔚華科(3055)：今年營運展望正向，均線呈現多頭排列，盤中股價突破60關、寫波段新高。

6.應廣(6716)：微控制器(MCU)景氣逐步回溫，多頭再啟，急攻漲停。

7.景碩(3189)：去年EPS 0.11元探近4年低，擬超額配息1元，盤初放量強攻。

8.台積電(2330)：昨夜ADR逆跌0.24%，影響盤初股價開低6元，拖累台股大盤走低。

9.長榮鋼(2211)：接單暢旺，投信買不停、昨外資也回補，盤初股價續漲近4%，再寫120元新高。

10.世紀鋼(9958)：風電題材加持，昨三大法人聯手回補1,083張，股價高檔震盪。

11.榮剛(5009)：外資連兩日買超計千餘張，盤初放量續攻上季線。

12.橘子(6180)：昨回測季線有撐，今早反彈，一舉收復全短均。

13.聯電(2303)：與英特爾攜手開發12奈米，分析師認為將開啟晶圓代工新競局，股價連跌兩日後，今早多頭回神，持穩高檔小漲。

14.聯發科(2454)：1月31日舉行法說會，股價開平走高暖場。

15.盛群(6202)：去年每股盈餘僅0.49元，股價低迷。今日下午舉行法說會。

16.創意(3443)：股價短期反彈，將於2月2日舉行法說會。

17.M31(6643)：今年受惠先進製程，加上對手淡出市場，營運可望再創新高，股價領先再締新猷。

18.祥碩(5269)：晶片獲認證，今年營運看俏，股價重回5日均線之上。

19.超豐(2441)：今下午召開法人說明會，股價穩揚。

20.台船(2208)：子公司台船動力科技與丹佛斯簽署合作意向書，攻百億電動船商機，股價開高。

21.晶碩(6491)：去年營收再創新高，連10年締寫年度業績新猷，早盤放量走揚近3%，站上月線、半年線。

22.前鼎(4908)：矽光子概念股買氣回流，晨盤帶量走揚逾3%。

23.順藥(6535)：新藥啟動歐洲六國收案利多續發酵，盤初股價漲約3.5%。

24.文曄(3036)：投信連19買，帶動早盤挾量拉半根漲停板。

25.寶成(9904)：多頭為巴黎奧運提前暖身，三大法人連2買，早盤價量俱揚。

26.兆利(3548)：去年EPS 8.72元創新高，摺疊新機效應有看頭，開盤後一度飆高5%。

27.萬潤(6187)：CoWos帶動首季不淡，早盤走高來到190元門前，再改寫新天價。

28.建準(2421)：AI產品出貨增，三大法人昨日買超3308張，基本面、籌碼面雙優，攻上122元。

29.亞翔(6139)：訂單滿手，1月營收表現受期待，160元處築底有成，多方放手一攻，上漲3.5%以上。

30.旭暉應材(6698)：轉型拓展多元產品為營運添柴火，回檔修正結束，今早一度大漲5%幾乎收回失土。

31.緯創(3231)：美超微提高全年財測，盤後大漲10%，供應鏈吃香，拚返120元。

32.廣達(2382)：美超微財報給力，供應鏈歡呼，聞訊彈升逾2%登5日線。

33.淳紳(4529)：關禁閉不怕，昨日漲停，今日續彈高7%，站上2個月高。

34.力致(3483)：AI PC發展離不開散熱產品，股價彈升逾2.5%，站回五日線高檔區。

35.大山(1615)：台電強韌電網釋單，今年營運拚更好，重登五日線高檔區。

36.萬在(4543)：車用題材加持，放量強彈5%，挺進波段高。

37.華城(1519)：電價喊漲，概念股來電，法人偏多相挺，挾量衝破400元登天價。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）晶碩連十年營收攀峰 市場按讚

和碩（4938）旗下隱形眼睛供應商晶碩（6491）今開高之後，持穩在盤上游走，無畏盤勢疲軟整理，迄上午10：54的市價暫報382.5元，揚升1.46%。

晶碩29日公告2023年合併財務報告。晶碩2023年合併營收67.9億元，再度寫下新高紀錄，同時也是連續十年締寫年度業績新猷。市場法人預期，晶碩持續擴大布局，估計2024年中國大陸市場會是主要營運成長區域，且因低基期表現，推估應有年增率20～30％的成長爆發力道。

晶碩去年第四季合併營收20.36億元，年增14.6％、季增21％，改寫單季歷史新高，而去年累計合併營收為67.9億元，年增7.4％，每股稅後純益（EPS）22.83元，較上一年度22.03元維持成長。

晶碩去年出貨高峰落在11月，受季節性因素影響，12月營收較11月下滑，但整體第四季雙11、雙12檔期出貨暢旺，代工與自有品牌皆有不錯的表現，符合市場法人預期。

展望2024年，法人正向看待晶碩營收表現，認為營收年增可望達到雙位數，樂觀看待全年營運將逐季成長。至於市場關注新產品方面，矽水膠取得認證進展符合預期，在去年第三季矽水膠日拋取得歐洲藥證後，晶碩正目標取得日本藥證，預估矽水膠銷售將逐步提升，2024年占營收比重將從過去的6％，翻倍提升至10～15％。

長期關注晶碩的法人指出，目前晶碩矽水膠產品銷售仍以長天期為主，預期未來在高毛利的矽水膠產品營收占比持續拉高下，將有助於提升晶碩的獲利表現；預料今年晶碩中國成長將來自新客戶，日本成長則來自矽水膠，而台灣成長來自矽水膠與彩妝相關產品。

法人預期，晶碩2024年中國大陸市場將會是主要成長區域，年增率20～30％，成長動能除了因基期低之外，當地市場規模仍然持續擴張；另外也看好在日本、歐美、台灣市場的成長表現將會明顯優於去年。（工商時報 侯冠州、數位編輯）

（5）去年EPS 8.72元創新高 兆利展歡顏

軸承廠兆利（3548）周二開高趨堅，相對盤勢拉回之逆勢表現不錯，迄上午10：56的市價暫報216元，大漲4.1%。

兆利應主管機關要求，公告去年12月自結損益，自結12月獲利7,000萬元，年增438％，每股稅後純益1.06元，依照兆利公告自結數，2023年稅後純益達5.4億元，年增14％，每股稅後純益約8.72元，不僅締造歷史新高紀錄，也連續第二年賺逾半個股本。

展望2024年第一季，儘管2月有中國農曆新年導致工作天數減少，折疊手機客戶到2月出具的訂單展望不錯，加上2023年第四季有十一長假、年終盤點，降低拉貨比較基準，因此法人預估，兆利今年首季將有機會挑戰年、季雙增。

兆利29日盤後應主管機關要求，公告去年12月自結損益，單月稅後純益達7,000萬元，年增438％，每股稅後純益達1.06元，與去年11月相較，月增32.07％，而根據兆利10月、11月、12月公告的自結數，累計兆利2023年稅後純益約5.4億元，相當年增14％，每股稅後純益約8.72元，一如市場預期創下歷史新高，在折疊手機大客戶的挹注之下，兆利連續二年獲利逾半個股本。

兆利過去盈餘發放比率約50％，且以現金股利為主，若無意外，股利政策應不會出現太大變動。

兆利折疊軸承去年營收比重達40～50％，今年上下折的軸承出貨比重將高於左右折的機種，二者價差高達50％，因此初估2024年折疊軸承營收比重約在50％，軸承族群中的股王富世達（6805）、股后兆利折疊軸承比重均登上歷史新高紀錄，富世達折疊軸承比重更達8成。

兆利大客戶2023年出貨重返榮耀，整體手機出貨量於去年第四季重返中國前五大，整體出貨量達1,040萬支，相當於年增47％，市占率排名第四，儘管相關市調機構並未出具折疊機出貨規模，不過供應鏈統計，華為2023年折疊手機總出貨量達450萬支，高於市調機構預估的300萬支，超標的出貨實績，也讓2024年的出貨目標更添想像空間。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（6）天價文曄領IC通路逆衝 亞矽月飆100％煞不住

電通族群近期人氣強強滾，今日在IC通路指標股文曄(3036)強彈半根停板續衝天價鼓舞下，包括夯股亞矽(6113)連飆2根漲停改寫逾20年高，蔚華科(3055)跟進攻頂，尚立(3360)差一檔亮紅燈、擎亞(8096)、健威(3033)、弘憶股(3312)等齊聲走揚，拉升上市櫃電通類指齊揚逾1%摘漲幅雙冠王，指數同步改寫歷史高。

IC通路指標股文曄(3036)挾去年營收創新高，併購Future綜效下半年起顯現，今明兩年獲利再拚新紀錄，獲投信連19買卡位，今日在多方重擂戰鼓下強彈半根停板，續寫天價161.5元。

IC通路商奇兵亞矽(6113)24日出關後變更大尾，不甩外資偏空操作，連飆2根漲停，續闖逾20年高峰，本月來猛漲106%成台股大黑馬。

半導體設備廠蔚華科(3055)去年推出JadeSiC-NK非破壞性缺陷檢測系統，目前和多家國內外矽晶圓廠客戶接觸，上半年可望開始出貨，力拚今年轉虧為盈，無懼外資連4賣，買盤點火盤中攻漲停，改寫歷史高60.5元。

尚立(3360)受惠三星電子CIS感測元件喊漲，有利相關通路商庫存利差空間，其代理Sony相關元件可望，利多消息鼓舞近期股價連日攀高，盤中差一檔攻頂，改寫逾4年高價。

分析師表示，年節封關將至、只剩5個交易日封關，台股衝破萬八後陷入高點整理，適度持盈保泰把持股水位降至5成堪稱穩健，須留意財報匯損、紅海危機、美聯準會利率動向與台海情勢等多空變數。(時報資訊 龍彩霖)

（7）鋼鐵主副帥領跌 這單兵獲投信連32買撐腰寫天價

鋼鐵軍團今在主帥中鋼(2002)、副帥中鴻(2014)皆選站空方下，類指開高走低，慘落後段班；所幸，長榮鋼(2211)續強引領春雨(2012)、東和鋼鐵(2006)、佳大(2033)、威致(2028)等不鏽鋼二軍奮力抗空，力拚類指守下月線。

長榮鋼(2211)挾大選後公共工程可望重啟題材，吸引投信已連續32買，激勵今日股價再刷120元新天價。法人指出，大選過後公共工程可望重新啟動，鋼構廠業績前景看好，而長榮鋼在手訂單達27萬至28萬噸，其中，大樓占比逾65％、廠房28％，在國發會宣布2024年國內公共建設預算達5,886億元、再創新高後，分析師預期長榮鋼的EPS、毛利率都可望成長。

產業面上，鎳價近期逐步回升帶動不銹鋼行情看漲，此外，全球第四大礦產地，澳洲新喀里多尼亞鎳礦區傳出罷工，也推升鎳價單周漲近5％，預期本周開盤的燁聯(9957)、唐榮公司(2035)等不銹鋼廠有望開高。

此外，由於2月適逢農曆春節，通常在上半月開盤的大陸主力鋼廠，極可能提前開盤，日前陸媒傳出寶鋼所有鋼材可能調漲，雖未獲得寶鋼證實，但業界指出，大陸持續鼓勵出口，宏觀政策提振消費的力道也增強，年後鋼價確實可能受惠政策利多上漲。(時報資訊 李慧蘭)

（8）砸90億打造新竹新地標 聯發科94 IN

聯發科(2454)在法人說明會前夕，股價呈趨堅格局，今早盤以來開平走高，迄中場11：28的市價暫報959元，上漲2.24%，相對大盤拉回整理，該股表現老神在在。

聯發科新竹高鐵辦公大樓今(20)日舉辦開工動士，董事長蔡明介致詞表示，未來該辦公大樓落成將可以進駐約3000名員工，可藉此培育更多優秀人才，也利於聯發科持續站穩產業重要地位。蔡明介也透過致詞再度呼籲政府，期望「政府以政策多支持台灣IC設計產業」。

蔡明介表示，台灣IC設計產業能有現今的成績，是靠政府早期的積極投入，相信透過更多的研發投入，將可以替產業帶來更多的成長力道，而未來該大樓落成後將可以培育更多優秀人才，也將可以扮演區域重要地標。以聯發科來說，也盼藉由此辦公大樓得興建，孕育更多優秀人才，透過持續的投入站穩產業的領先地位，並在世界經濟發展中站上更重要的地位。

蔡明介也提到，該建物預計2027年完工，屆時可進駐超過三千人，會是個黃金級綠建築，並融入友善環境與設施，也會興建空中連結橋延伸到後面生物園區，展現聯發科對社區的關懷和承諾。

最後，蔡明介再度呼籲政府，期待政府以政策多支持台灣IC設計產業，並讓IC設計產業在國際的科技舞台有更重要地位，並推動台灣的經濟發展。

聯發科此棟新辦位置位於聯發科2022年取得開的高新竹站專區(全名為「高速鐵路新竹車站專用區(二)」)，當時是以新台幣90億元取得70年的高鐵新竹專二地上權開發案，力拼打造高鐵新竹站新地標。（時報資訊 王逸芯；工商時報 數位編輯）

（9）台光電Q1訂單勝上季 外資首評喊買、價逾5字頭

AI伺服器因有新客戶加入，台光電(2383)第1季訂單狀況可望優於去年第4季，日系外資最新報告看好台光電在AI趨勢下「錢」景光明，給予台光電「買進」評等，目標價上看520元，激勵台光電盤中股價逆勢走高。

AI伺服器因規格要求較高，帶動銅箔基板(CCL)等PCB材料升級，台光電受惠於AI伺服器、400G/800G交換器需求，業績自去年9月起大躍進，2023年第4季合併營收128.81億元，季增8.48%，創下單季歷史新高，累計2023年合併營收為412.95億元，年增6.78%；雖然第1季是傳統淡季，但台光電AI伺服器材料因有新客戶加入，降低了淡季衝擊，訂單狀況可望優於去年第4季。

日系外資最新報告指出，台光電在AI伺服器、400G/800G交換器居有利的地位，隨著人工智慧、高效能運算和伺服器升級推動400G/800G交換器需求不斷成長，預估台光電2023年到2025年交換器業務收入年複合成長率將達21%，基礎設施業務收入(佔2023年總收入的48%)將在2024年到2025年增長21%到32%。

日系外資認為台光電可望因高階CCL材料平均單價上揚、更好的產品組合受益，預期台光電2024年到2025年營業利益率將達到21.5%-22.3%，2024年到2025年獲利年增21%-45%，決定首次將台光電納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看520元。（時報資訊 張漢綺）

（10）大銀微系統看旺今年營運 股價逆勢

上銀集團旗下大銀微系統因半導體產業景氣慢慢復甦，半導體業客戶去化庫存也逐漸告一段落，加上大陸市場需求也有增溫的跡象，近期接單回升，看旺今年營運，預期2024年營收可望比2023年略增，優於去年11月法說會保守看待2024年營運的看法。

大銀30日以平盤63.0元開出，最高達63.9元，股價呈現逆勢上漲走勢。

大銀主管指出，大銀微米及奈米及定位系統，可應用在半導體及面板等產業，目前能見度能見度增加至5個月。精密運動及控制元件訂單主要來自智慧製造、電動車及自動化等產業，訂單能見度也從原本1.5個月延長至3個月。

大銀斥資購入新竹鳳山工業區土地，已動工興建，預計2025年第一季完工，2024年建廠經費預估5億元，加上添購設備及因應ESG所需經費1億元，2024年資本支出預估6億元，比2023年增加。（工商時報 沈美幸）

（11）上季財報優預期 景碩飆近4月高價

IC載板廠景碩(3189)雖受市況疲弱影響，2023年獲利自新高驟減、下探近4年低，但第四季營運顯著轉虧為盈、表現優於預期，激勵今（30）日開高後獲買盤敲進，股價放量勁揚6.4％至108元，創去年10月初以來近4月高價，截至午盤維持近2％漲勢。

景碩2023年合併營收268.32億元、年減達35.54％，營業利益10.42億元、年減達89.54％，歸屬母公司稅後淨利0.47億元、年減達99.32％，每股盈餘0.11元，均創近4年低。毛利率25.18％、營益率3.88％，分創近3年、近4年低。

不過，景碩2023年第四季合併營收74.89億元，季增23.87％、年減13.06％，毛利率30.87％、營益率10.48％。歸屬母公司稅後淨利3.63億元，較第三季虧損3.43億元大幅轉盈、仍年減達69.49％，每股盈餘0.81元，均自近年低檔顯著回升、登上全年高點。

展望2024年，由於需求旺季已過，景碩預期首季營運將降溫，第二季起將溫和復甦、下半年動能可望轉強，在ABF載板、BT載板及隱形眼鏡子公司晶碩同步轉強下，看好今年營運將重返成長軌道。法人預期，景碩首季營收將季減5～10％，營運可望維持獲利。

景碩董事會已通過股利分派案，決定配發每股現金股利1元，金額為近3年低點，但超額配發股利。以昨（29）日收盤價101.5元計算，現金殖利率僅約0.99％。公司將於5月30日召開股東常會，全面改選董事。（時報資訊 林資傑）

（12）千金股8紅3黑 股后閃紅燈搶鏡

千金族群周二表現不差，11千金僅有3檔抹綠、其餘皆紅，其中又以股后信驊(5274)一度觸及漲停3,325元最搶眼，並帶動力旺(3529)漲近4%，祥碩(5269)、M31(6643)、川湖(2059)聯袂漲逾3%。

股后信驊(5274)挾美國超微財測報喜，伺服器前景看旺利多，今日人氣升溫，盤中股價觸及漲停3325元，改寫去年6月上旬來波段新高價。法人指出，AI伺服器帶起額外BMC需求，伴隨北美四大雲端服務供應商恢復資本支出，2024年通用伺服器出貨將優於今年、AI伺服器更可望倍增，整體趨勢有利信驊長期發展。

力旺(3529)線型上揚，昨休兵1日後，今日重振旗鼓，盤中逆漲逾4%，目前高見2720元，一舉收復昨日失土。力旺2023年營寫歷史次高，隨著強勁的技術授權及新製程產品應用陸續進入量產階段，營運可望進入下一個多年成長的循環，今年開始預計各項技術都會有顯著的成長。

法人指出，大科技股財報周將進入高潮，聚焦四大CSP和AMD、高通等半導體大廠，相關概念股容易吸引短線操作，留意利多實現的下車點；並建議布局年後應耐心等待拉回，並嚴控持股水位與風險。(時報資訊 李慧蘭)

（13）宜特放量飆近5月高 4天填息達陣

半導體驗證分析廠宜特(3289)25日除息約1.02元後一度填息達8成，但股價走勢震盪，今（30）日持平開出後在買盤敲進下放量走揚，近10點半攻上漲停價107元，歷時4天完成填息、並創去年9月初以來近5月高價，鄰近午盤仍維持逾9.5％強勁漲勢。

宜特2023年12月自結合併營收3.24億元，月增達10.35％、年減2.63％，回升至近半年高、改寫同期次高。第四季合併營收9.24億元，雖季減0.95％、年減5.86％，降至近1年半低，仍創同期次高。全年合併營收38.11億元、年增1.84％，連4年改寫新高。

宜特營運自去年第三季起降溫，公司先前應邀召開法說時說明，除了子公司營運受市況部分影響外，主因本業9、10月接單動能下滑，癥結在於一個專案尚未完成驗證，預期第四季營收將與第三季相當，不會相差太多，實際表現符合預期。

觀察宜特去年前三季營收來源，可靠度驗證（RA）約占48％，故障分析（FA）、材料分析（MA）及其他52％，兩者大致貢獻各半。展望後市，雖然去年下半年營運呈現暫時休息打底狀態，但宜特對今年展望仍樂觀看待，預期可望「先蹲後跳」，不須太過疑慮。

宜特表示，先進製程、先進封裝、車用電子、5G、高速運算（HPC）、AI等趨勢持續帶動MA、FA、RA需求。晶片大廠的研發步伐持續推進，加上市場對品質要求不斷提高，整個供應鏈對驗證分析需求的持續增加，皆有助於挹注宜特後續營收。

此外，宜特持股81％的晶圓薄化子公司宜錦已於去年11月宣布將換股吸收合併持股61％的封測子公司創量，主要希望能快速整合資源、降低成本費用。公司預期勢必會資遣部分員工，且產業大環境市況仍不佳，預期上下游整併還需要2季時間磨合調整。

宜特表示，半導體產業庫存調整狀況仍眾說紛紜，目前客戶認為首季持續調整庫存、第二季仍曖昧不明。預期由於成本費用下降，子公司上半年整體表現會略好一些，整併效益要到下半年才會顯現，希望子公司在2025年全年能繳出獲利成績單。（時報資訊 林資傑）