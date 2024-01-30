賴清德指新內閣將跨黨派 鄭文燦支持開創新局

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對於是否支持新任總統賴清德29日指出，內閣不會完全是民進黨的人？行政院副院長鄭文燦30日受訪時表示，當然支持賴總統開創新局，相信人事布局總統會有完整的考量。

鄭文燦30日出席聯發科技新竹高鐵辦公大樓開工動土典禮受訪時做出上述表示。

賴清德29日在線上Podcast直播節目中指出，未來組閣，以及各部會首長將秉持「民主大聯盟」理念，不完全都是民進黨，只要好人才，不管是其他政黨或社會傑出人才，都很樂意邀請。他並透露，目前有好幾個人選在思考，等時間接近就會跟社會大眾報告。