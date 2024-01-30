《美股》消息面：福特4陸合作廠 眾院喊查；全球貿易增長預測過於樂觀

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●路透根據所取得的信函報導，美國眾議院中國問題特別委員會主席Mike Gallagher和能源與商務委員會主席Cathy McMorris Rodgers要求拜登政府調查4家參與福特密西根州電動車電池廠興建計畫的中國公司並對其實施出口管制，稱這些公司與中國軍方、中國共產黨、北韓政府有直接關聯，並涉嫌在新疆侵犯人權。

●美國財政部公布，今年首季發債金額為7600億美元，較去年10月所估算的縮減550億美元，因預期本年度財政流入和現金水位將升高。此外，上季淨發債金額為7760億美元，大致符合預期。今年第二季發債額預估為2020億美元。

●世界貿易組織（WTO）首席經濟師Ralph Ossa表示，由於之後出現的地緣政治衝突，尤其是紅海危機，使國際貿易大受干擾，先前對全球貿易增長的預測可能過於樂觀。WTO去年10月預估2023年和2024年全球貨物貿易分別成長0.8%與3.3%。Ossa表示，去年1到9月全球貨物貿易年減1.4%，第四季表現有所改善，但全年應該難以達到0.8%的成長率，加上中國和歐洲的復甦動力不足，目前難以斷定去年全球貿易是正或負成長。

●中東緊張局勢升高，但中國恆大被下令清算的消息恐不利於中國地產業和整體經濟，使原油需求前景蒙上陰影，周一國際油價盤中由升轉跌，連漲3天的升勢畫下句點。紐約期油收跌1.23美元或1.6%，報每桶76.78美元。倫敦布蘭特期油收跌1.15美元或1.4%，報每桶82.4美元。

●美國近日公布的經濟數據意外強勁，周一美元指數一度升至103.82，創下去年12月13日以來新高。市場將密切關注聯準會即將召開的貨幣政策會議，以評估其未來的降息路徑。