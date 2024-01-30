《產業》KYMCO進軍賽車領域 發動OHVALE統規賽車

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【時報記者葉時安台北報導】機車品牌KYMCO繼去年9月26日以「轟動時刻TIME TO ROAR」發表會推出四款全新車款，並宣布攜手義大利專業MiniGP賽道車品牌OHVALE，正式為進軍賽車領域準備的四個月後，KYMCO再透過UCRR(大專校際道路機車賽)冬季統規賽投入為賽道而生的捍衛戰士RCS Moto外，更首度亮相台灣專屬的OHVALE GP2 160，同時宣告KYMCO OHVALE GP2統規賽車已正式投入台灣賽事。

KYMCO不遺餘力地於推廣台灣賽車運動，針對年輕族群的賽車需求，在台灣賽事投入義大利OHVALE統規賽車與全球GP2賽事接軌，更於日前在屏東大鵬灣精彩落幕的UCRR大專校際道路機車賽正式啟動。KYMC與OHVALE共同推出台灣專屬賽車GP2 160，滿足台灣年輕賽車手需求；GP2賽車亦為在台灣少見的FIM MiniGP World Series錦標賽指定競速檔車，讓國內車手有機會能接觸到國際級統規賽車，更挖掘出更多具有賽車潛力的年輕車手，KYMCO更致力培育年輕賽車手。

KYMCO與OHVALE攜手打造的台灣專屬版GP2 160，動力來自ZS 160c.c.四行程引擎，具備約15hp馬力輸出，結合只有68.5公斤的空車重量，競技全可調懸吊系統以及加速凌厲的四檔位調配，能有足夠的動力與速度。此外，擁有最強加速的白牌競速之王RCS Moto也讓熱愛騎車年輕族群充分發揮操駕能力。