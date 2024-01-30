AI股科技大咖弱肉強食 名師示警這5檔快脫手

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AI股誰最強？輝達吃肉、超微喝湯、英特爾只能洗碗！名師示警這5檔快脫手

【旺得富理財網 馮恩惠】英特爾為追上死敵台積電，結盟聯電合作開發12奈米，預計2027年投產，消息一出後，股價雙雙跳水，分析師表示，英特爾財測令人失望，Q1獲利估減76%，在AI馬拉松競賽中，輝達老大吃肉，超微老二喝湯，英特爾則是只能洗碗的老三，但市場競爭激烈，英特爾AI晶片成長慢，未來可能連老三都不保，還拖累台廠PC五雄，不建議抱股過年。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，股價反映市場預期心理，但預期心理與股價基期高低有關。股價漲一大段後，市場對財報要求的標準大幅提高，反之股價處於低檔，市場對財報低標要求，不要更壞，就是利多了。

輝達重要的AI伺服器供應商美超微在1月29日發布財報前，調高去年Q4財測，營收調高幅度逾30%，調高後較2022年同期成長1倍，激勵股價狂漲，今年1個月不到已大漲67%，而過去一年上漲超過5倍，績效遠勝輝達。美超微股價漲太凶，市場必然以高標檢視財報。萬一本季財測低於預期，股價利多出盡的機率極高。

最近美股AI指標除了美超微外，輝達、超微（AMD）也都改寫歷史天價，引來華爾街分析師瘋狂調高目標價。有位語不驚人死不休的分析師，大力吹捧AMD，認為從現在價位還能再飆4倍。當然，他有數據做基礎，AMD在2024年AI晶片銷售20億美元，每年都可翻倍成長，到2027年達到160億美元，累積成長4倍。瘋狂分析師忽略「樹再高，不會長到雲端上」。固然AI市場商機龐大，但科技產品先贏的公司，未必是最後的贏家。

宏碁、華碩、仁寶、技嘉、微星，第1季營運不會超預期，抱股過年意願低

蔡明彰認為，在AI的馬拉松競賽，AMD稍有閃失，就不能保持領先，那位分析師預測的長期銷售數字就不會實現。AMD財報及財測1月30日盤後發布，究竟利多再漲一波或利多出盡，拭目以待。

期待太高也容易失望，英特爾財報是例子，英特爾去年底發表新一代AI晶片 Gaudi3，號稱效能超過輝達H100，股價自10月底32美元漲到產品發表的51美元，波段大漲6成，股價基期提高後，市場對英特爾今年Q1財測寄予厚望，不料公布財測，營收122至132億美元較預期的145億美元，足足少了20億美元。Q1財測EPS 13美分，不僅低於預期的33美分，也較去年Q4 54美分大幅季減76%。

科技市場往往「老大吃肉，老二喝湯，老三洗碗」。智慧手機蘋果賺大錢，老二三星賺小錢，其他手機品牌沒什麼賺頭。

蔡明彰指出，AI晶片目前老大是輝達、老二AMD、英特爾是老三，數據中心及AI是英特爾第2大業務，去年Q4收入39.85億美元，年減7.4%，AI晶片的成長性遠遜於輝達及AMD，何況未來AI晶片市場必然有更多的競爭者加入，英特爾不見得再排名老三。

英特爾Q1財報不如預期，主要受個人電腦及傳統伺服器淡季影響，台廠相關電腦廠商宏碁（2353）、華碩（2357）、仁寶（2324）、技嘉（2376）、微星（2377），第1季營運也不會超乎預期，農曆封關，抱股過年的意願較低。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。