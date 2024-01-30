新北市抽驗198件春節應景食品 5件不合格

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

春節將至，新北市衛生局抽驗應景食品及網路購物平台販售的知名冷凍年菜，共抽驗198件，其中1件紅小辣椒農藥超標與4件酸菜二氧化硫或防腐劑超標，共5件不合格，已命其下架回收並移請所轄桃園、雲林衛生局查辦。為讓民眾可簡易判斷食品的安全性，即起於29區衛生所發送二氧化硫、皂黃及過氧化氫簡易試劑。

檢驗項目包括農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留、著色劑、真菌毒素、防腐劑、甜味劑、亞硝酸鹽、二氧化硫、硼酸及其鹽類及食品中微生物衛生標準等。

衛生局副局長林美娜說明，每年春節前衛生局皆針對應景食品進行抽驗，種類包含生鮮蔬果、竹笙、生鮮禽畜水產品、蝦仁、澱粉類製品、醃製蔬菜、脫水食品、禽畜加工食品、水產加工品、糖果零食、休閒食品、糖漬鹽漬果實類食品及網購冷凍年菜禮盒等。

本次5件違規食品包括「紅小辣椒」檢出「賜派芬(Spirodiclofen)：0.02ppm」(標準：0.01ppm)，不符農藥殘留容許量標準規定，涉違反食品安全衛生管理法可處6萬元以上至2億元以下罰鍰；及4件「酸菜」檢出二氧化硫或防腐劑超過限量標準，可處3萬元以上至300萬元以下罰鍰，衛生局已命其下架回收並移來源廠商所轄衛生局依法處辦。

林美娜指出，檢出農藥超標的「賜派芬(Spirodiclofen)」為殺蟎劑，其對人體毒性較低，主要防治葉蟎類病蟲害。另檢出違規的食品添加物有防腐劑「己二烯酸及苯甲酸」及漂白劑「二氧化硫」不符規定，雖然都是合法可添加使用的食品添加物，但高劑量的苯甲酸會刺激腸胃道，引發腸胃不適的症狀，而過量的二氧化硫也會造成腸胃不適，對哮喘患者或其他嚴重過敏病者也可能誘發不同程度過敏反應。

食品藥物管理科長楊舒秦提醒民眾在選購脫水蔬菜或乾貨食品時，應選擇具有良好信譽商家的產品，並於食用前以清水沖洗或浸泡等處理，有效去除食品表面殘留的二氧化硫，避免食入過量的添加物，以確保食品安全。為讓民眾可自行快速檢測食品的安全性，衛生局29區衛生所提供3款簡易試劑，讓市民安心過好年。