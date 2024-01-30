聯準會決策周三開獎！這些ETF先衝 6檔甜甜價來了

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【旺得富理財網 王順泉】美國聯準會本周三(31日)即將做出今年首次利率決策，備受市場關注。由於上周最新通膨數據核心PCE(個人消費支出物價指數)降至2.9%，優於市場預期，專家估聯準會可望最快在今年春季至5月啟動降息。

聯準會偏好用來衡量通膨的指標PCE，上月年增率為2.6%，遠低於2022年底時的5.4%；扣除食品與能源的核心PCE則年增2.9%，創下2021年3月以來最低。

專家表示，通膨持續朝2%目標回落，聯準會沒有理由繼續將利率維持在5.5%高檔。目前市場認為，聯準會本周最新利率政策，幾乎確定仍將維持利率不變，至於何時降息，需再觀察官員的言論動向。

過去3年由於疫情與俄烏戰爭導致通膨高漲，聯準會展開史無前例的暴力升息，衝擊長天期債券ETF出現大空頭走勢。國內掛牌長天期美債ETF，包括00679B元大美債20年、00687B 國泰20年美債、00764B群益25年美債、00696B富邦美債20年、00779B凱基美債25+、00795B中信美國公債20年等，近3年報酬率多在-26%至-28%之間，跌至谷底。

不過，近期聯準會停止升息，長天期美債ETF從谷底翻揚，上述各檔美債ETF全面反彈，近3個月報酬率在6%至8%左右。

法人表示，20年以上的長期公債，對於利率變化較敏感，過去在升息循環中暴跌的美債ETF，在利率見頂、甚至未來利率走低時，反彈幅度也會相對顯著。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵指出，美債信用評級高，具抗風險特質，向來被市場視為安全性高的投資工具，穩健型投資人不妨配置長天期美債ETF，除了降低投資組合風險，也有機會掌握未來降息循環的資本利得。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。