《半導體》黃金級綠建築 聯發科新竹高鐵辦公大樓動土、2027年落成

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【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)新竹高鐵辦公大樓今(20)日舉辦開工動士，包括董事長蔡明介、執行長蔡力行、總經理陳冠州親自出席，更邀請行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花等蒞臨。該專區占地面積約525坪，匯集四大城市概念，辦公大樓預計於2027年落成。

聯發科此棟新辦位置位於聯發科2022年取得開的高新竹站專區(全名為「高速鐵路新竹車站專用區(二)」)，將以「城市共享、城市綠軸、城市匯聚、城市低碳」四個城市概念，與城市空間的綜合公樓串地生態與永續建築設計，預計於2027年落成，看好將促進新竹高站周邊經及商業活動發展。

有鑑於大新竹地區是科技業的高度聚集地，高鐵新竹站前面積約525坪的專二區，為高鐵站邊少數尚未開發的基地，聯發科考量中長期業務發展，以及其交通便利性，故兩年前自交通部鐵道局標得該區域開發經營，除了將興建可容納三千人的綜合辦公大樓外，更開放地面樓層供大眾使用。

聯發科以行動力行永續，該新建的辦公樓以台灣黃金級EEWH綠建築標章打造，透過自然光、外殼遮陽系統、自然通排氣、智慧照明、環控與節水系統等低耗能建築工法以低碳永續的設計實踐聯發科永續發展景。不僅如此，聯發科更將建築融入城市，規劃開放地面層與20%的室內汽車停車位供民眾使用，並將基地內原有的百年榕樹和「十三甲伯公廟」造成為老樹人文公園與市民廣場供民眾休憩。聯發科也將興建空中連通橋並開發民眾用，了連接高鐵新竹站及新公大樓外，更將空橋延伸至大樓後方的新竹生物醫學園區，便利民眾往返，展現聯發科技對社區的關懷與承諾。